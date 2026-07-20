Atacan con misiles a dos petroleros griegos en Ormuz

Dos buques petroleros de propiedad griega fueron alcanzados por misiles en el estrecho de Ormuz; no se reportaron víctimas entre las tripulaciones

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Dos petroleros de propiedad griega fueron impactados por misiles mientras navegaban por el estrecho de Ormuz, frente a las costas de Omán, en un nuevo episodio que incrementa la tensión en una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial.

De acuerdo con la consultora griega de riesgos marítimos MARISKS, los buques afectados son el Kavomaleas, con bandera de Malta, y el VLCC Acheloos, con bandera de Liberia. Ambos son operados por la empresa Dynacom, con sede en Atenas.

Las tripulaciones fueron puestas a salvo

El Kavomaleas recibió el impacto de dos misiles en la sala de máquinas, lo que provocó un incendio que fue controlado mediante el sistema de extinción del propio barco. Posteriormente, la tripulación evacuó la embarcación y fue rescatada sin lesiones por un remolcador.

En tanto, el Acheloos fue alcanzado por un misil en la popa, sufriendo daños que obligaron al buque a dirigirse hacia un fondeadero. Todos sus tripulantes permanecieron ilesos.

Hasta el momento no se ha confirmado quién lanzó los proyectiles.

Sin embargo, el diario griego Kathimerini señaló que, tras los ataques, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que dos petroleros que navegaban por una "ruta sur insegura" habían quedado fuera de servicio.

Aumenta el riesgo para la navegación

MARISKS advirtió que el incidente refleja el incremento del riesgo operativo para los buques mercantes que cruzan el estrecho de Ormuz, escenario de crecientes tensiones derivadas de los enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos.

El estrecho de Ormuz es uno de los principales corredores para el transporte internacional de petróleo, por lo que cualquier incidente en la zona genera preocupación sobre el impacto en el comercio y el suministro energético mundial.