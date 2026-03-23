Irán y Hezbolá atacan Israel y bases de Estados Unidos

Irán intensificó sus ataques contra Israel y bases de Estados Unidos en Medio Oriente, mientras Israel amplió sus bombardeos sobre el Líbano, en una nueva escalada del conflicto regional.

La Guardia Revolucionaria de Irán informó este nartes (tiempo local) que lanzó la “ola 78” de ataques desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, con misiles y drones dirigidos a zonas como Eilat, el norte de Tel Aviv y Dimona, donde se ubica una instalación nuclear.

En paralelo, el grupo chií Hezbolá aseguró haber atacado posiciones y tropas israelíes en el sur del Líbano, incluyendo un vehículo militar, además de lanzar cohetes y proyectiles de artillería en zonas cercanas a la frontera.

Israel respondió con nuevos bombardeos sobre Beirut y otras áreas libanesas, donde, según medios oficiales, se registraron múltiples ataques aéreos contra infraestructura vinculada a Hizbulá.

Desde el inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, los intercambios de ataques se han vuelto constantes y han dejado miles de muertos, además de heridos en varios países de la región, en un conflicto que sigue expandiéndose.

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