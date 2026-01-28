Podcast
Nacional

Atacan a balazos a diputados de MC en Culiacán; resultan heridos

Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix fueron atacados tras haber salido del Congreso estatal tras la comparecencia de Joaquín Alberto Guicho

  • 28
  • Enero
    2026

Este miércoles, los diputados de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, fueron atacados a balazos poco después de haber salido del Congreso del Estado.

Tras la agresión, ambos legisladores fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

Previo al ataque, los diputados habían participado en la comparecencia del secretario de Administración y Finanzas del Estado, Joaquín Alberto Landeros Guicho.

El atentado ocurrió sobre el boulevard Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo, a escasos metros de sus oficinas, cuando dos personas armadas dispararon contra ellos desde ambos lados.

Sergio Torres Félix, líder estatal de Movimiento Ciudadano, fue el primer diputado en participar en el proceso de cuestionamiento al funcionario estatal, particularmente sobre el tema de los endeudamientos. Minutos después, abandonó el recinto parlamentario en compañía de su homóloga, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, momento en el que se registró el ataque.


