Un ataque armado contra elementos de la Secretaría de Marina en la presa Picachos, en Mazatlán, dejó un marino muerto y tres más heridos

Inicio / Nacional / Ataque armado deja un marino muerto y 10 abatidos en Sinaloa

Un ataque armado contra elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en las inmediaciones de la presa Picachos, en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, dejó un saldo de un marino muerto, tres elementos lesionados, 10 presuntos agresores abatidos y tres detenidos, informó la dependencia federal.

Los hechos ocurrieron cuando personal de la Armada de México realizaba recorridos de vigilancia en ríos y presas para monitorear posibles riesgos por la temporada de lluvias. Durante esas labores, un grupo de civiles armados abrió fuego contra los elementos, lo que provocó un enfrentamiento.

Como consecuencia de la agresión, cuatro marinos resultaron heridos y fueron trasladados al hospital de Villa Unión.

Horas más tarde, la Secretaría de Marina confirmó que uno de los elementos falleció mientras recibía atención médica debido a la gravedad de las heridas. Los otros tres permanecen hospitalizados y fueron reportados como estables.

Tras repeler el ataque, fuerzas de la Marina, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), abatieron a diez presuntos integrantes del grupo armado y capturaron a tres personas presuntamente relacionadas con la agresión.

Fuentes de seguridad identificaron a los detenidos como José Luis "U", originario del Estado de México; Steven Alberto "C", de nacionalidad colombiana, y Yhair "A", también procedente del Estado de México.

Despliegan fuerte operativo

Dicho enfrentamiento movilizó a fuerzas federales en distintos puntos del sur de Sinaloa. Las autoridades reforzaron la seguridad en las comunidades de Cajón Ojo de Agua No. 2, Agua Verde y Chametla.

Habitantes reportaron el paso de convoyes de la Marina por carreteras de la región y sobrevuelos de helicópteros, principalmente en la comunidad de Agua Verde, perteneciente al municipio de El Rosario.

Este domingo, las autoridades informaron que las unidades desplegadas comenzaron a retirarse, luego de que la situación fuera controlada.

Marina lamenta la muerte del elemento

La Secretaría de Marina expresó sus condolencias a la familia del elemento fallecido y reconoció su servicio durante el cumplimiento de sus funciones.

La dependencia explicó que el operativo tenía como finalidad supervisar ríos y presas para prevenir riesgos derivados de las lluvias, sin embargo las labores fueron interrumpidas por el ataque armado que derivó en uno de los enfrentamientos más fuertes registrados recientemente en esa región de Sinaloa.