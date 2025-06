Ataque de EUA a Irán solo retrasó su programa nuclear 2 meses

Según CNN, los ataques aéreos estadounidenses no destruyeron la capacidad nuclear de Irán y sólo la retrasaron unos pocos meses; así lo decía una evaluación inicial de inteligencia estadounidense.

Tres fuentes del Pentágono fueron la fuente anónima que dejó en exhibición el fracaso de la misión estadounidense. Según dos de ellos, la evaluación fue elaborada por la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos.

Una de las fuentes dijo que las reservas de uranio enriquecido de Irán no habían sido eliminadas y, de hecho, el programa nuclear del país podría haberse retrasado sólo uno o dos meses.

La evaluación contradijo la afirmación de Trump de que los ataques del fin de semana habían tenido éxito en destruir el programa nuclear de Teherán y planteó preguntas sobre futuras acciones militares estadounidenses si efectivamente el programa sobrevivió al intenso bombardeo aéreo.

La Casa Blanca dijo que el informe de inteligencia estaba "totalmente equivocado".

En tanto, la administración de Trump calificó de "traición" la evaluación de inteligencia filtrada sobre el ataque estadounidense a Irán. "Es indignante, es una traición y debe investigarse. Quien sea responsable debe rendir cuentas", dijo a Fox News.

Agregó que leyó todos los informes de evaluación de daños y dijo que "no hay duda" de que los tres sitios nucleares atacados por Estados Unidos fueron "destruidos".

Trump pareció hacerse eco de los comentarios de Witkoff al publicar un fragmento de la entrevista de Fox en Truth Social, donde lo citó diciendo: "Pusimos 12 bombas antibúnkeres en Fordow. No hay duda de que atravesó la cubierta de la aeronave... y no hay duda de que fue destruida. Por lo tanto, ¡la información que, de alguna manera, sugiere que no logramos el objetivo es completamente absurda!".

