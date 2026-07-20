Estados Unidos identifica a militares muertos en ataque de Irán

El Pentágono identificó a dos soldados muertos en un ataque iraní en Jordania. Son las primeras bajas de Estados Unidos tras romperse el alto al fuego

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El Pentágono identificó este lunes al primer teniente Tyler James Feehan y a la soldado Isabella Gonzales como los dos militares estadounidenses que murieron tras un bombardeo iraní contra la base aérea Muwaffaq Salti, ubicada en Jordania.

De acuerdo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ambos fallecieron durante un "ataque enemigo" y las investigaciones para esclarecer lo ocurrido continúan en curso.

Isabella Gonzales, de 19 años y originaria de Carrollton, Texas, perdió la vida el pasado viernes.

Por su parte, Tyler James Feehan, de 25 años y originario de Ewa Beach, Hawái, falleció el sábado.

Feehan estaba asignado al número 32 Mando de Defensa Aérea y de Misiles del Ejército en Fort Bragg, Carolina del Norte, mientras que Gonzales servía en el número 10 Mando de Defensa Aérea y de Misiles del Ejército, con base en Ansbach, Alemania.

Primeras bajas tras romperse el alto al fuego

Las muertes representan las primeras bajas militares estadounidenses desde la ruptura del alto al fuego entre Irán y Estados Unidos, ocurrida hace casi dos semanas.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó además sobre la desaparición de un tercer militar durante el ataque.

El bombardeo también dejó cuatro soldados estadounidenses heridos, quienes fueron evacuados de emergencia y posteriormente dados de alta, según informó el Pentágono.

Este domingo, el Centcom reportó además la muerte de otro militar estadounidense y un herido en el norte de Irak durante la detonación controlada de un explosivo de origen iraní.

Con estos casos, al menos 17 militares estadounidenses han perdido la vida desde que Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero la ofensiva militar contra Irán.

Durante el fin de semana, Washington y Teherán mantuvieron el intercambio de ataques, lo que mantiene estancados los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo de paz y aumenta la tensión en Medio Oriente.