Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_62_b7653150b2
Internacional

Aterrizaje de emergencia deja dos pilotos fallecidos en Rusia

Autoridades investigan lo sucedido. Sin embargo, afirman que existe la posibilidad de que el siniestro pudiese ser causado por un error humano

  • 03
  • Octubre
    2025

Dos pilotos perdieron tras protagonizar un aterrizaje de emergencia en las inmediaciones de Siberia, Rusia.

Esto ocurrió cuando ambas víctimas se encontraban a bordo de un avión biplano An-2, por lo que las autoridades investigan lo sucedido.

De acuerdo con el Comité Interestatal de Aviación se informó que la aeronave quedó completamente destruida.

"Según la información disponible, los dos pilotos a bordo fallecieron y la aeronave quedó destruida".

Por este suceso, el Comité de Instrucción ruso abrió una investigación con causa penal para aclarar los detalles de lo sucedido.

El primer An-2 ue construido por la empresa de aviación Antónov hace más de 75 años. Desde entonces diversos países adquirieron al menos 18,000 unidades ensambladas en distintos países.

Así lo informaron las autoridades a través de redes sociales:

Según los investigadores, el accidente pudo estar relacionado con un fallo humano.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

chernobil_zelensy_ee2c78601b
Drones rusos ponen en riesgo Chernóbil y planta nuclear: Zelensky
singapur_formula_1_cc1bd4c253
Declaran 'riesgo por calor' en Gran Premio de Singapur de F1
putin_aviones_europa_460a2f5e13
Advierte Rusia de consecuencias por amenazas de derribo aéreo
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_77_ca9ba632cf
Rescatan mujer lesionada en inmediaciones del Cerro de las Mitras
AP_25269263581278_e75c51149a
FBI desmantela supuesto lavado de dinero vinculado a Maduro
EH_DOS_FOTOS_75_207ed40893
Sale Mateo Levy por conmoción cerebral ante Marruecos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_02_at_11_32_00_PM_33055e74a0
Empresas de Nuevo León elevarán sueldos y contrataciones
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
Whats_App_Image_2025_10_03_at_1_27_37_AM_3f60b1eb2e
‘Ghana’ regia con su negocio de tortillas en África
publicidad
×