Aterrizaje de emergencia deja dos pilotos fallecidos en Rusia

Dos pilotos perdieron tras protagonizar un aterrizaje de emergencia en las inmediaciones de Siberia, Rusia.

Esto ocurrió cuando ambas víctimas se encontraban a bordo de un avión biplano An-2, por lo que las autoridades investigan lo sucedido.

De acuerdo con el Comité Interestatal de Aviación se informó que la aeronave quedó completamente destruida.

"Según la información disponible, los dos pilotos a bordo fallecieron y la aeronave quedó destruida".

Por este suceso, el Comité de Instrucción ruso abrió una investigación con causa penal para aclarar los detalles de lo sucedido.

El primer An-2 ue construido por la empresa de aviación Antónov hace más de 75 años. Desde entonces diversos países adquirieron al menos 18,000 unidades ensambladas en distintos países.

Así lo informaron las autoridades a través de redes sociales:

При крушении самолета Ан-2 в Красноярском крае погибли оба пилота



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет.



По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет авиакомпании ООО «Борус» с двумя людьми на борту совершил жесткую посадку… pic.twitter.com/HgiYyvi1MT — Дождь (@tvrain) October 3, 2025

Según los investigadores, el accidente pudo estar relacionado con un fallo humano.

