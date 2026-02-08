Caída de helicóptero militar en Corea del Sur deja dos muertos

Este lunes (tiempo local) un helicóptero militar de Corea del Sur se estrelló cerca de la capital del país, Seúl, mientras realizaban un entrenamiento de aterrizaje de emergencia, dejando como saldo la muerte de dos tripulantes, según informó el Ejército en un comunicado.

"Los dos ocupantes fueron trasladados de urgencia a hospitales civiles, pero ambos fallecieron", dijeron las fuerzas armadas del país asiático.

A South Korean military helicopter crashed on Monday during a training flight in the northern county of Gapyeong, killing two crew members on board, Yonhap News Agency reported, citing the country's military. Authorities also said the incident did not involve any fires or… pic.twitter.com/ZFslo5Kev1 — CGTN (@CGTNOfficial) February 9, 2026

El accidente ocurrió en las inmediaciones de un puente vehicular del condado de Gapyeong, provincia de Gyeonggi, a unos 50 kilómetros al noreste de Seúl, alrededor de las 11:04 hora local.

Los dos suboficiales del helicóptero AH-1S se econtraban en un vuelo de entrenamiento que incluía la práctica de "un aterrizaje de emergencia en una situación similar a un estado anómalo sin apagar el motor", dijo el Ejército.

No se reportaron explosiones ni incendios en la zona, según los medios locales.

Mientras se investigan las causas del siniestro el Ejército suspendió las operaciones de este tipo de helicópteros.

Comentarios