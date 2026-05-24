AICM aumenta capacidad vehicular previo al Mundial 2026

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) continúa con las adecuaciones rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y puso en operación un nuevo estacionamiento en la Terminal 2, con el que alcanzó una capacidad de 3,000 cajones disponibles para vehículos.

La apertura forma parte del programa de modernización impulsado por el Gobierno federal para preparar la principal terminal aérea del país ante el incremento de visitantes que se espera durante el torneo internacional.

El nuevo espacio añade 80 lugares adicionales y se ubica en la planta baja de la glorieta vehicular externa de la Terminal 2, una zona considerada clave por el alto flujo de automovilistas y pasajeros.

Nuevo estacionamiento busca reducir saturación vehicular

De acuerdo con la administración aeroportuaria, el área conecta directamente con la terminal mediante un pasillo techado e iluminado, además de contar con vigilancia permanente y circuito cerrado de cámaras de seguridad.

A través de sus canales oficiales, el aeropuerto informó que con esta apertura ya se encuentran operando 3,000 cajones en la Terminal 2, cifra que busca aliviar la presión vehicular generada por las obras y la alta demanda diaria de usuarios.

La ampliación también representa el primer aumento importante de espacios de estacionamiento desde la inauguración de la Terminal 2 hace casi dos décadas.

Actualmente, el AICM moviliza diariamente entre 250 mil y 300 mil personas, además de operar decenas de vuelos por hora, cifras que podrían aumentar considerablemente durante la Copa del Mundo.

Obras continúan previo al arranque del Mundial

La apertura del nuevo estacionamiento ocurre después de varios meses de remodelaciones, cierres parciales y habilitación de espacios temporales dentro del aeropuerto capitalino.

El pasado 13 de marzo, el Grupo Aeroportuario Marina había puesto en operación una alternativa provisional con 650 cajones en la Terminal 2 para compensar la reducción temporal de espacios derivada de las obras.

Además de los estacionamientos, el plan de modernización contempla mejoras en terminales, accesos vehiculares, filtros de seguridad, vialidades internas y áreas operativas.

Las autoridades federales estiman la llegada de alrededor de 5.5 millones de visitantes durante el Mundial 2026, torneo que iniciará el próximo 11 de junio en la Ciudad de México.

Gobierno contempla inversión millonaria en el AICM

La presidenta Claudia Sheinbaum informó previamente que el programa de remodelación del AICM contempla una inversión cercana a los 8,000 millones de pesos destinados a infraestructura, seguridad, operación y experiencia de pasajeros.

Con estas adecuaciones, el aeropuerto busca recuperar capacidad operativa, reducir cuellos de botella en los accesos y mejorar la movilidad de pasajeros y acompañantes durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

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