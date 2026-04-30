Aterriza en EUA el primer vuelo directo procedente de Venezuela

Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos comienzan a mostrar señales de mejora tras años de tensiones diplomáticas.

Prueba de ello es que, después de siete años, se reanudaron los vuelos comerciales directos entre ambos países. Este lunes, una aeronave proveniente de Caracas aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami, marcando un hito en la conectividad aérea bilateral.

El vuelo despegó de la capital venezolana a las 14:59 hora local y arribó a Miami a las 18:03 hora local, tras poco más de tres horas de trayecto. Horas antes, el mismo avión había salido desde Miami hacia Caracas a las 10:11 horas.

Esta ruta representa el primer enlace directo en años y contará inicialmente con una frecuencia diaria, con planes de aumentar a dos vuelos al día a partir del 21 de mayo, según la aerolínea American Airlines.

El restablecimiento de esta conexión también tiene un componente político y económico.

En el primer vuelo desde Estados Unidos hacia Caracas viajó una delegación de la Casa Blanca junto a empresarios estadounidenses, con el objetivo de explorar acuerdos en sectores clave como energía, petróleo y gas.

Este movimiento es visto como un paso importante hacia la normalización de relaciones y la reactivación de vínculos comerciales entre ambas naciones, tras años de aislamiento.

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