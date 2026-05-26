Irán derriba dron estadounidense y dispara contra caza F-35

Irán anunció este martes que sus fuerzas derribaron un dron estadounidense MQ-9 y dispararon contra un caza F-35 por violar su espacio aéreo, después de que Washington informó que atacó sus posiciones instaladas en el sur del país.

La Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que sus unidades identificaron el artefacto no tripulado a través de su inteligencia.

“Las unidades de defensa aérea de la Guardia Revolucionaria, en defensa del espacio territorial de nuestro país y tras un preciso monitoreo de inteligencia, identificaron y derribaron un dron MQ-9”

Su comunicado detalló que las agresiones perpetradas también involucraron a un caza F-35, así como a un avión no tripulado RQ-4, que violaron su espacio aéreo.

Fuerzas iraníes advirtieron que cualquier violación del alto el fuego por parte de Estados Unidos será considerada “legítima y definitiva”, por lo que le dará derecho a una respuesta recíproca.

Agresiones contra el sur de Irán fueron en 'defensa propia', asegura Estados Unidos

Ante esto, el Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses aseguró que estas agresiones dirigidas contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes fueron en defensa propia.

Esto sucede después de que China pidiera respetar el alto al fuego tras los ataques perpetrados por Estados Unidos al sur del país.

Te recomendamos: China pide respetar alto el fuego tras ataques en Medio Oriente

Esta violencia entre naciones se produce en medio de que Estados Unidos e Irán intensifican su contacto y ultiman detalles de un acuerdo que permitirá poner fin a la guerra.

El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se encuentran en Qatar para tratar dicho acuerdo que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz.

Irán denuncia violación del alto el fuego por ataques de EUA

La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este martes luego de que el gobierno iraní acusó a Washington de romper el alto el fuego vigente desde el pasado 8 de abril, tras una serie de ataques registrados en la provincia de Hormozgán, al sur del país.

A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní condenó las operaciones militares estadounidenses y aseguró que representan una “violación flagrante” tanto de la Carta de las Naciones Unidas como del acuerdo de tregua alcanzado semanas atrás.

Aquí te presentamos la nota completa: Irán denuncia violación al alto el fuego por ataques de EUA

Comentarios