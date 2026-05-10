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Nuevo León

Avión de United Airlines aterriza de emergencia en Monterrey 

Tras detectar una anomalía, el piloto inició maniobras de sobrevuelo en la zona antes de solicitar formalmente el desvío hacia Monterrey

  • 10
  • Mayo
    2026

Este domingo, el vuelo UA579 de United Airlines con destino a Houston realizó un aterrizaje de emergencia en Monterrey. 

La aeronave, que había despegado de Los Cabos, se vio obligada a desviarse tras declararse en emergencia poco después del despegue.

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Tras detectar una anomalía, el piloto inició maniobras de sobrevuelo en la zona antes de solicitar formalmente el desvío hacia Monterrey.

La plataforma Flightradar24 confirmó el arribo a la capital de Nuevo León, aunque catalogó la operación inicialmente como un "desvío" de la ruta original.

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Según una fuente indicó a El Horizonte que la tripulación siguió los protocolos de seguridad establecidos para estos casos.

Hasta el momento, ni la aerolínea ni las autoridades aeroportuarias han emitido un comunicado oficial detallando las causas exactas que obligaron a interrumpir el trayecto hacia Texas. 

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No se reportaron personas lesionadas durante la maniobra de aterrizaje.

Las operaciones de llegada y salida en el Aeropuerto Internacional de Monterrey no se vieron afectadas por el aterrizaje de emergencia.


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