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Internacional

Avión se estrella en autopista de Laredo dejando un muerto

La aeronave cayó sobre una vía de Laredo y se incendió; cinco ocupantes lograron salir, mientras una persona perdió la vida

  • 16
  • Junio
    2026

Una avión se estrelló e incendió en una autopista en Laredo, Texas, el martes por la noche, y causó un caos mientras la gente salía de sus vehículos para intentar frenéticamente romper la ventana de la cabina y liberar a la gente en el interior.

La policía reportó que había seis personas a bordo y una de ellas falleció. La aeronave chocó en Laredo poco después de las 10 de la noche, informó Jose Baeza, investigador del Departamento de Policía de la ciudad.

Por el momento no se han reportado heridos entre quienes circulaban por la autopista Loop 20, agregó. La carretera quedó cerrada en ambos sentidos.

Un video publicado en internet mostraba el avión de costado, estrellada contra una barrera de la autopista.

Zayra Garza, una esteticista, llevaba a sus compañeros de trabajo a casa cuando se topó con el accidente. Comenzó a grabar un video mientras se acercaba a la escena y luego detuvo su vehículo frente al jet, que estaba en llamas.

Vio a alguien en el interior intentando romper la ventana de la cabina para escapar. Pronto, la gente salió de sus vehículos para intentar romper la ventana desde afuera.

El esposo de Garza saltó de su vehículo para ayudar y ella vio entonces cómo se abría la puerta del avión. Dijo que tres personas que parecían adolescentes salieron corriendo, seguidas por alguien que parecía ser un piloto. Otro miembro de la tripulación intentó sacar del avión a una persona que parecía estar inconsciente.

“Parecía parte de una película. Estaba en shock”, dijo Garza.

“Lo que me preocupaba era el fuego”, agregó. “Me preocupaba que pudiera haber explotado en cualquier momento”.


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