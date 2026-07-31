El F-35B es una de varias versiones del avanzado caza furtivo que operan el Cuerpo de Marines, la Marina y la Fuerza Aérea

Inicio / Internacional / Se estrella avión de los Marines en California; piloto se eyectó

Un avión F-35B se estrelló cerca de una base aérea del sur de California y el piloto fue trasladado a un centro médico, informó el viernes el Cuerpo de Marines.

El avión cayó el viernes por la tarde cerca de la Base Aérea de Miramar, en San Diego. En un comunicado, los Marines calificaron el incidente como un “percance de Clase A”. Esa es la categoría más grave y se utiliza cuando los daños superan los 2 millones de dólares, cuando se destruye una aeronave militar o cuando muere un miembro del servicio.

Un avión F-35B cuesta alrededor de 109 millones de dólares. El comunicado no incluyó detalles sobre el estado del piloto, más allá de señalar que se eyectó, fue localizado y estaba siendo trasladado a un centro médico.

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Initial reports indicate that a U.S. Marine Corps F-35B Lightning II has crashed at Marine Corps Air Station Miramar, home of the 3rd Marine Aircraft Wing, in San Diego, California. pic.twitter.com/qze3GLm8Og — aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) July 31, 2026

Un video aéreo de un helicóptero de noticias mostró una columna de humo negro elevándose desde los restos en un campo de tierra, con varios vehículos militares y de bomberos y personas de pie cerca.

Lo que parecía ser material blanco retardante de fuego cubría el suelo, y al menos una persona estaba rociando los restos con una manguera contra incendios.

Candace Hadley, portavoz del Departamento de Bomberos de San Diego, indicó que los bomberos estaban en el lugar para responder a un incendio estallado en una maleza cerca del sitio del accidente. Remitió las preguntas adicionales a Miramar.

El F-35B es una de varias versiones del avanzado caza furtivo que operan el Cuerpo de Marines, la Marina y la Fuerza Aérea. La versión “B” cuenta con un motor diseñado para despegues cortos y es capaz de realizar aterrizajes verticales.