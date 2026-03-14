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Internacional

EUA identifica a militares caídos en avión que cayó en Irak

El Pentágono aseguró que la aeronave cayó en "espacio aéreo aliado" y sostuvo que el desplome no fue producto de fuego hostil ni fuego amigo

  • 14
  • Marzo
    2026

El Departamento de Guerra de Estados Unidos reveló este sábado la identidad de los seis militares que perdieron la vida el pasado jueves tras el desplome de un avión cisterna KC-135 en el oeste de Irak.

El incidente ocurrió en el marco de la operación 'Furia Épica', la ofensiva conjunta de EUA e Israel contra Irán. Las víctimas pertenecían a dos unidades distintas de la Fuerza Aérea:

De la Sexta Ala de Reabastecimiento Aéreo (Base MacDill, Florida):

  • Mayor John A. Klinner, 33 años, de Auburn, Alabama.

  • Capitana Ariana G. Savino, 31 años, de Covington, Washington.

  • Sargento Técnica Ashley B. Pruitt, 34 años, de Bardstown, Kentucky.

De la 121 Ala de Reabastecimiento Aéreo (Base Rickenbacker, Ohio):

  • Capitán Seth R. Koval, 38 años, de Mooresville, Indiana.

  • Capitán Curtis J. Angst, 30 años, de Wilmington, Ohio.

  • Sargento Técnico Tyler H. Simmons, 28 años, de Columbus, Ohio.

Versiones encontradas: ¿Accidente o ataque?

Existe una profunda contradicción entre los informes oficiales sobre las causas del siniestro. El Pentágono aseguró que la aeronave cayó en "espacio aéreo aliado" y sostuvo que el desplome no fue producto de fuego hostil ni fuego amigo, calificándolo preliminarmente como un accidente.

Por el contrario, el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya de Irán afirmó que el avión fue alcanzado por un misil disparado por grupos de resistencia iraquíes.

Según la Guardia Revolucionaria de Irán, el impacto ocurrió mientras el KC-135 reabastecía a un avión de combate "enemigo", el cual habría logrado realizar un aterrizaje de emergencia tras el ataque.

Balance de bajas en el conflicto

Con este suceso, la cifra de soldados estadounidenses fallecidos asciende a 14 desde el inicio de las hostilidades contra Irán el pasado 28 de febrero. El registro de bajas se desglosa de la siguiente manera:

  • 7 soldados muertos en ataques directos de fuerzas iraníes.

  • 6 soldados fallecidos en este incidente en Irak.

  • 1 soldado fallecido por una emergencia médica en Kuwait.

La pérdida de esta tripulación representa el golpe más letal para las fuerzas norteamericanas en un solo evento desde que comenzó la escalada bélica en la región.


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