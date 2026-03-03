Avioneta cae en el río Hudson; tripulantes sobreviven

Una avioneta se estrelló la noche del lunes en el río Hudson, en el norte del estado de Nueva York, y sus dos ocupantes lograron nadar hasta la orilla entre aguas heladas, saliendo prácticamente ilesos, informaron autoridades y medios locales.

Un piloto instructor y su estudiante llevaban cerca de una hora de vuelo en una Cessna 172 cuando reportaron a los controladores aéreos una falla en el motor cerca del aeropuerto regional de Stewart, de acuerdo con CBS News, que difundió el audio de la emergencia.

Aterrizaje forzoso en el Hudson

Tras advertir que no podrían regresar al aeropuerto, la Administración Federal de Aviación confirmó que la aeronave cayó al río Hudson a la altura de Newburgh alrededor de las 20:00 horas.

“El ocupantes pudieron salir por sí mismos con seguridad y nadar hasta la orilla”, informó el Departamento de Bomberos de Middle Hope en redes sociales.

Imágenes difundidas por los rescatistas muestran restos del aparato flotando entre placas de hielo que cubren el río tras semanas de nevadas y temperaturas extremas en la región.

Evocan el “milagro del Hudson”

Los sobrevivientes fueron atendidos por personal médico en tierra y trasladados a un hospital para observación.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó el incidente como “otro milagro en el Hudson”, en alusión al famoso accidente de 2009 cuando un avión comercial de US Airways amerizó en el mismo río con sus 155 pasajeros a salvo.

“Gracias a Dios que tanto el piloto como el pasajero… han sido localizados solo con lesiones menores. Agradecida a nuestros trabajadores de emergencias por sus rápidas acciones”, expresó la mandataria.

Las autoridades federales ya investigan las causas de la falla mecánica.

Comentarios