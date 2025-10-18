Barco se hunde tras ataque en el golfo de Adén, dice Reino Unido

Un buque se incrementó este sábado en el golfo de Adén, frente a las costas de Yemen, después de ser alcanzado por un proyecto, según el ejército del Reino Unido, y un informe sugiere que la tripulación se estaba preparando para abandonar el barco.

El incidente coincide con la campaña de ataques a embarcaciones que llevan a cabo los rebeldes hutíes de Yemen en el corredor del mar Rojo. Sin embargo, los insurgentes no reclamaron de inmediato la autoría del ataque, algo que se puede demorar horas o incluso días.

La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico, emitió una alerta sobre la embarcación y dijo que el incidente se produjo a unos 210 kilómetros (130 millas) al este de Adén.

"Un barco ha sido alcanzado por un proyecto desconocido, resultando en un incendio", indicó la UKMTO. "Las autoridades están investigando".

La firma de seguridad marítima Ambrey describió el barco como un petrolero con bandera de Camerún que iba "en ruta desde Sohar, Omán, hacia Yibuti". Las comunicaciones por radio sugerían que la tripulación se estaba preparando para abandonar el barco y que había una operación de búsqueda y rescate en marcha, agregó la empresa.

Los detalles ofrecidos sobre el petrolero parecían correspondientes al Falcon, un petrolero con bandera de Camerún que transportaba gas licuado de petróleo. El Halcón había sido identificado previamente por United Against Nuclear Iran, un grupo de presión con sede en Nueva York, como presunto integrante de una "flota fantasma" iraní de barcos que mueven sus productos petroleros en alto mar a pesar de las sanciones internacionales. No se pudo contactar de inmediato con los propietarios y los operadores de la embarcación, que figuran como radicados en India, para obtener comentarios.

Los hutíes han ganado relevancia internacional durante la guerra entre Israel y Hamás por sus ataques a embarcaciones ya Israel, que afirman que buscan forzar a las fuerzas israelíes para frenar los combates. Desde que comenzó el alto el fuego el 10 de octubre, el grupo rebelde no ha reivindicado ataques.

La campaña hutí contra la navegación en el mar Rojo mató al menos a nueve marineros y ha hundido cuatro barcos. Además, alteró el transporte marítimo en el mar Rojo, por donde antes de la guerra pasaban cada año alrededor de 1 billón de dólares en bienes. El ataque rebelde más reciente alcanzó al carguero de bandera holandesa Minervagracht el 29 de septiembre y mató a un miembro de la tripulación a bordo e hirió a otro.

Por otra parte, los hutíes han amenazado cada vez más a Arabia Saudita y tomaron a docenas de trabajadores de agencias de Naciones Unidas y otros grupos de ayuda como rehenes, alegando sin pruebas que eran espías, algo que el organismo mundial y otros niegan rotundamente.

