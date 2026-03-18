Reino Unido reporta un nuevo ataque contra barco cerca de Ormuz

Este jueves, tiempo local, la agencia Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO) informó sobre un nuevo ataque en contra de un buque cisterna en las cercanías del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con una publicación en su cuenta de X, la embarcación fue alcanzada a 20 kilómetros de la costa de los Emiratos Árabes Unidos por un "proyectil desconocido" que provocó un incendio a bordo.

Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales o lesionados.

El UKMTO se encarga de monitorear la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo.

Ha sido la propia agencia marítima quien ha informado de ataques a embarcaciones en el estrecho, pues, desde el pasado 28 de febrero, cuando inició el conflicto, la UKMTO ha registrado 20 incidentes en barcos alrededor del estrecho, de los cuales 15 son ataques directos y cinco son "actividades sospechosas", como haber escuchado o visto un proyectil.

Horas antes de este nuevo ataque, un gran petrolero con bandera de Barbados se vio obligado a abandonar el estrecho de Ormuz después de que las fuerzas iraníes entraran en posición de ataque.

Tras esto, la Guardia Revolucionaria iraní, el buque transportaba 160,000 toneladas de petróleo y fue interceptado cuando intentaba ingresar en este cuello de botella marítimo, informó la agencia de noticias Fars.

El estrecho de Ormuz, una vía por donde pasa el 20 % del comercio marítimo de hidrocarburos, está bloqueado por Irán en respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos contra su territorio.

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