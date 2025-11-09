Choque entre barco pesquero y buque deja 8 desaparecidos en China

Un barco pesquero chocó contra un buque mercante en las costas de China, dejando a ocho desaparecidos tras el accidente.

De acuerdo con los medios de la provincia meridional china de Shandong, el accidente se produjo durante la madrugada de este domingo (tiempo local) en el litoral cercano a la ciudad de Weihai y provocó el hundimiento del pesquero.

De acuerdo con información compartida con la navegación, dentro del navío pesquero se encontraban nueve personas, de las cuales una fue rescatada y se encuentra estable.

Equipos de rescate que incluyen barcos y helicópteros trabajan aún en la zona para tratar de localizar al resto de la tripulación, agregaron las mismas fuentes.

