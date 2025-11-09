Cerrar X
inter_barco_pesquero_chino_7a15215534
Internacional

Choque entre barco pesquero y buque deja 8 desaparecidos en China

El accidente ocurrió frente a la ciudad de Weihai, en Shandong. Una persona fue rescatada con vida; continúa la búsqueda de la tripulación

  • 09
  • Noviembre
    2025

Un barco pesquero chocó contra un buque mercante en las costas de China, dejando a ocho desaparecidos tras el accidente.

De acuerdo con los medios de la provincia meridional china de Shandong, el accidente se produjo durante la madrugada de este domingo (tiempo local) en el litoral cercano a la ciudad de Weihai y provocó el hundimiento del pesquero.

De acuerdo con información compartida con la navegación, dentro del navío pesquero se encontraban nueve personas, de las cuales una fue rescatada y se encuentra estable.

Equipos de rescate que incluyen barcos y helicópteros trabajan aún en la zona para tratar de localizar al resto de la tripulación, agregaron las mismas fuentes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

G5_Rs_Mt4_WEAA_Ac_N9_df4764035a
Reabren la México-Puebla tras incendio de pipa en Ixtapaluca
G5_Rvk9v_W4_A_Am_F0_dae3e1a0d0
Explota pipa y provoca cierre de carretera México-Puebla
auxilio_vial_guadalupe_6f6f0eb199
Auxilio vial de Guadalupe ha apoyado a más de 300 automovilistas
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_10_at_1_36_12_AM_d0f29e057a
Crecen en Reynosa las desapariciones y críticas a Carlos Peña
finanzas_canasta_basica_8fa2d84c09
‘Por los suelos'… confianza de consumidores en EUA
pino_rockefeller_5212051213
Llega al Rockefeller Center el árbol de Navidad 2025
publicidad

Más Vistas

rgrh_7bf1bc55c8
Rehabilitan avenida Colosio con trabajos de bacheo mayor
4af9f2fb_9df4_414b_bfd1_393506158ffb_55618b596f
Incautan cocaína valorada en $1.2M en el Puente Donna-Río Bravo
INFO_7_UNA_FOTO_32_49603b3ae1
Alertan por estafa con IA que suplanta a personas desaparecidas
publicidad
×