Hutíes liberan a marineros detenidos en julio en ataque a barco

Los rebeldes hutíes de Yemen liberaron este miércoles a 11 marineros retenidos desde el ataque en julio al barco Eternity C en el mar Rojo, el cual dejó al menos cuatro muertos a bordo y hundió la embarcación.

Los hutíes, que han estado atacando barcos durante la guerra entre Israel y Hamás, informaron a través de su canal de noticias satelital al-Masirah que Omán había tomado custodia de los marineros y que éstos se encontraban de camino hacia el sultanato.

Omán luego dijo que recibió a los 11 marineros —que son de India y Filipinas— “en preparación para su regreso a sus países de origen”. Los hutíes luego publicaron imágenes de sólo 10 marineros. No estaba claro por qué el undécimo liberado no fue mostrado.

Un jet de la Real Fuerza Aérea de Omán aterrizó este miércoles en Saná, la capital yemení controlada por los rebeldes, según datos de seguimiento de vuelos analizados por The Associated Press. Tras el anuncio de los hutíes, el avión fue detectado saliendo del espacio aéreo yemení.

Omán publicó más tarde imágenes de los hombres siendo recibidos a su llegada a Mascate, la capital del sultanato, por diplomáticos filipinos e indios.

Filipinas declaró el martes que esperaba la liberación de nueve marineros filipinos retenidos por los hutíes desde el ataque. El Ministerio de Relaciones Exteriores en Manila describió a los marineros como "retenidos como rehenes por los hutíes" desde el ataque.

Los hutíes no ofrecieron un desglose inmediato de las nacionalidades de los liberados. Habían dicho que sus fuerzas rescataron a los hombres que abandonaron el barco averiado tras el ataque. Afirmaron que los hombres pasaron “cinco meses como invitados, no detenidos”.

Los hutíes han atacado más de 100 barcos con misiles y drones en su campaña, y han hundido cuatro embarcaciones. Los ataques han matado al menos a nueve marineros, el más reciente de los cuales fue un miembro de la tripulación de un barco atacado, el Minervagracht, quien murió sus heridas en octubre.

Los hutíes han retenido a marineros durante meses en el pasado, y no está claro por qué liberaron a los marineros ahora.

Los hutíes detuvieron sus ataques durante un breve alto el fuego anterior en la guerra en Gaza. Posteriormente, fueron atacados por Estados Unidos hasta que el mandatario norteamericano Donald Trump declarara que se había alcanzado un alto el fuego con los rebeldes. Los hutíes han cesado sus ataques también durante el actual alto el fuego en la guerra en Gaza.

