Internacional

BBC se defenderá de demanda de Trump por edición de discurso

La BBC anunció que se defenderá de la demanda por difamación presentada por Trump, quien acusa a la cadena de editar de forma engañosa un discurso

  • 16
  • Diciembre
    2025

La BBC confirmó que se “defenderá” de la demanda por difamación presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relacionada con la edición de un discurso pronunciado el 6 de enero de 2021, que, según el mandatario, lo hacía parecer como incitador de la violencia durante los disturbios en el Capitolio.

Un portavoz de la corporación británica señaló que no harán más comentarios mientras continúen los procedimientos legales.

Demanda millonaria en Florida

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, la demanda fue presentada en una corte federal de Florida y reclama hasta 5 mil millones de dólares por daños, cifra que algunos analistas elevan a 10 mil millones, al considerar dos cargos: difamación y violación de la ley de prácticas comerciales del estado.

Aún no está claro si la BBC enfrentará el proceso en tribunales estadounidenses, lo que implicaría un elevado costo económico, o si optará por un posible arreglo extrajudicial.

El documental en disputa

La controversia se centra en el documental de Panorama titulado “Trump: segunda oportunidad”, emitido antes de las elecciones presidenciales de 2024.

El programa habría unido fragmentos separados del discurso para sugerir que Trump planeaba marchar al Capitolio y “luchar como demonios”.

Trump calificó la edición como “falsa, difamatoria y maliciosa”.

Tras la polémica, la BBC admitió que se trató de un error de juicio y ofreció disculpas públicas, aunque sostuvo que no existe una base legal para la demanda por difamación.

El escándalo derivó en la dimisión del director general Tim Davie y de la jefa de noticias Deborah Turness, y colocó a la cadena en una de las crisis más graves de su historia.

La decisión de litigar o buscar un acuerdo extrajudicial marcará el futuro del caso.

Mientras acudir a tribunales supondría un gasto millonario, un acuerdo podría representar un fuerte golpe a la credibilidad y reputación de la BBC.


