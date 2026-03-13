Hallan dos episodios perdidos de Doctor Who tras 61 años

Dos episodios perdidos de la clásica serie de ciencia ficción Doctor Who, desaparecidos durante más de seis décadas, fueron descubiertos recientemente en una colección privada de películas antiguas en Reino Unido, en lo que especialistas consideran uno de los hallazgos más importantes para los seguidores de la franquicia.

Los capítulos recuperados son “The Nightmare Begins” y “Devil’s Planet”, correspondientes al serial The Daleks' Master Plan, emitido originalmente entre 1965 y 1966 durante la tercera temporada de la serie.

Ambos episodios estaban guardados dentro de una caja de cartón en una vasta colección de películas vintage donada por un coleccionista privado fallecido.

El hallazgo fue realizado por la organización británica Film is Fabulous!, dedicada a rescatar material audiovisual histórico.

Episodios clásicos del Primer Doctor

Las grabaciones pertenecen a la etapa protagonizada por William Hartnell, quien interpretó al primer Doctor, junto al compañero Steven Taylor, encarnado por Peter Purves.

La historia forma parte de uno de los arcos narrativos más ambiciosos de la era clásica de la serie: un relato de 12 episodios en el que los temidos Daleks planean conquistar la Tierra, el sistema solar y la galaxia.

El episodio intermedio, “Day of Armageddon”, había sido recuperado previamente en 2004, lo que significa que ahora los seguidores podrán ver por primera vez en décadas los tres primeros capítulos consecutivos de esta historia.

El serial fue escrito por Terry Nation —creador de los Daleks— junto con Dennis Spooner.

Un hallazgo inesperado

Según especialistas que participaron en la recuperación, los rollos de película aparecieron en una colección descrita como “ecléctica” y “destartalada”, con cientos de materiales relacionados principalmente con trenes, canales y grabaciones caseras.

El historiador de cine y televisión Justin Smith, presidente del consejo directivo de Film is Fabulous!, explicó que muchas de las cintas estaban dañadas por agua o corrosión, aunque los episodios de Doctor Who se encontraban en mejores condiciones.

Durante décadas, numerosos episodios de la serie desaparecieron debido a que en los años 60 la BBC solía borrar o reciclar cintas para reutilizarlas, al considerar que las producciones en blanco y negro tenían poco valor comercial futuro.

En el caso de The Daleks’ Master Plan, la historia nunca fue vendida a varios mercados internacionales porque fue considerada demasiado violenta por censores en países como Australia y Nueva Zelanda.

Reacción emotiva del elenco

El actor Peter Purves, hoy de 87 años, fue invitado a una proyección sorpresa en el cine Phoenix de Leicester bajo el pretexto de realizar entrevistas sobre la televisión de los años 60.

Al descubrir los episodios restaurados, confesó que quedó completamente sorprendido.

“Nunca me había quedado tan boquiabierto”, declaró tras ver nuevamente las grabaciones en las que participó hace más de medio siglo.

El hallazgo marca la primera recuperación confirmada de episodios perdidos de Doctor Who desde 2013 y reduce ligeramente el número de capítulos desaparecidos de la era clásica de la serie, que aún ronda los 97.

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