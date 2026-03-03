Alan Cumming se disculpa por polémica en los BAFTA

El presentador de los premios BAFTA, Alan Cumming, ofreció disculpas públicas tras la polémica generada en la 79ª edición de la ceremonia, luego de que el activista con síndrome de Tourette John Davidson gritara involuntariamente un insulto racial durante la transmisión.

El incidente ocurrió mientras los actores de Sinners, Michael B. Jordan y Delroy Lindo, se encontraban sobre el escenario.

En una publicación en Instagram, Cumming calificó lo ocurrido como “un desastre traumático”.

“Lo que debería haber sido una velada para celebrar la creatividad, la diversidad y la inclusión se convirtió en un desastre traumático”, escribió Cumming.

El conductor lamentó especialmente el impacto en la audiencia negra y en la comunidad con síndrome de Tourette.

“Lamento mucho todo el dolor que han sentido las personas negras al escuchar esa palabra en todo el mundo. Lamento mucho que la comunidad de Tourette haya tenido que recordar la falta de comprensión y tolerancia que prevalece respecto a su condición”, expresó.

“El único bien posible que podría surgir de esto es un recordatorio de que las palabras importan, que apresurarse a juzgar cosas de las que no somos plenamente conscientes es una locura, que todo trauma debe ser reconocido y honrado”.

Críticas a la transmisión

Cumming también cuestionó a la BBC por permitir que el insulto se emitiera al aire, al tiempo que, según dijo, se censuraron otras expresiones.

El comentario aludió a que la cadena habría omitido al director Akinola Davies Jr. cuando dijo “Palestina libre” durante su discurso por My Father’s Shadow.

La unidad de quejas ejecutivas de la BBC abrió una investigación sobre la transmisión, que fue emitida con dos horas de retraso.

La corporación británica ha pedido disculpas en varias ocasiones y calificó la emisión del insulto como un “grave error”. Posteriormente retiró la ceremonia de su plataforma iPlayer.

Por su parte, BAFTA también reconoció el daño causado y ofreció disculpas públicas.

Davidson, originario de Galashiels, Escocia, declaró que la BBC debió “trabajar más duro” para evitar que sus palabras salieran al aire.

En tanto, Delroy Lindo señaló a Vanity Fair que él y Michael B. Jordan continuaron con la presentación, aunque le habría gustado que alguien de BAFTA se acercara a hablar con ellos tras el incidente.

