Solicitan archivar causa contra esposa de presidente de España

Autoridades pidieron que la causa judicial abierta contra la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, debido a que se considera que "la mera relación conyugal" no es un indicio suficiente para acusarla de tráfico de influencias.

Begoña Gómez fue investigada por un juez por un presunto delito de malversación en el nombramiento de Cristina Álvarez en 2018.

Durante una audiencia, la Fiscalía pidió concretar la imputación de los tres investigados, que se archive la causa y descarte que existan indicios en alguno de los cuatro delitos que se investigan, incluida la corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.

El Ministerio Público consideró que no es suficiente investigar a Gómez al presuponer que su relación le pueda conllevar a un beneficio económico.

Este caso, junto al procesamiento del hermano del presidente, son objeto de numerosas criticas de la oposición conservadora.

Comentarios