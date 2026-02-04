'Bill Gates y Epstein si se conocían': Exesposa de Gates

La filántropa y exesposa del multimillonario Bill Gates, Melinda French, habló en una entrevista que será publicada mañana jueves por un medio estadounidense sobre las referencias a su exmarido en los últimos archivos publicados sobre el caso de Jeffrey Epstein, incluidas las afirmaciones de que él había mantenido relaciones sexuales extramaritales.

“Para mí, personalmente, cada vez que salen a la luz esos detalles es duro”, dijo French. “Me traen recuerdos de momentos muy, muy dolorosos de mi matrimonio”, añadió la exesposa de Gates, a quien se le acusó de contagiarla de una enfermedad venérea.

Añadió que “cualquier pregunta que quede ahí” sobre los vínculos de Epstein con otras personas “es para esas personas, e incluso para mi exmarido. Ellos tienen que responder a esas cosas, no yo”.

La relación de Gates con Epstein comenzó alrededor de 2011, después de que el hoy finado ya hubiera sido condenado por solicitar la prostitución de una menor. La incomodidad de French con esa relación, que fue objeto de escrutinio público en 2019, contribuyó a su decisión de iniciar los trámites de divorcio. La pareja anunció su divorcio en 2021.

En aquel año Gates dijo que se había reunido con Epstein para buscar financiamiento para su fundación, y confesó que pasar tiempo con él había sido un “error enorme”.

Las acusaciones de que Gates ocultó una enfermedad de transmisión sexual a su esposa después de tener contacto con "chicas rusas" surgieron en la última publicación de los archivos de Epstein, que han proporcionado una visión notable de las múltiples conexiones y actividades con celebridades que tenía el delincuente sexual.

Su oficina emitió inmediatamente un comunicado denunciando la afirmación “absolutamente absurda y completamente falsa”. Gates, de 70 años, había permanecido en silencio al respecto hasta que finalmente, tras ver los fragmentos de la entrevista a su esposa, decidió pedir un espacio al canal de televisión australiano 9News para negar la afirmación como "falsa", y sugirió que Epstein estaba tratando de extorsionarlo o difamarlo al escribir un correo electrónico en 2013 que además alegaba que posteriormente intentó darle antibióticos a Melinda subrepticiamente en caso de que ella también se infectara.

“Al parecer, Jeffrey se escribió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió. Es falso”, dijo Gates.

No sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera? Me arrepiento y me disculpo por cada minuto que pasé con él.

Gates declaró a 9News que conoció a Epstein en 2011 y cenó con él en varias ocasiones para hablar sobre inversiones en proyectos científicos. Insistió en que nunca visitó la isla caribeña y que no tuvo relaciones con ninguna mujer, mucho menos con ninguna que fuera menor de edad.

"El enfoque siempre fue que conocía a mucha gente muy rica y decía que podía lograr que donaran dinero a la salud mundial. En retrospectiva, eso fue un callejón sin salida", dijo Gates. “Fue una tontería pasar tiempo con él. Fui una de las muchas personas que se arrepienten de haberlo conocido. Cuanto más se sepa, más claro quedará que, aunque el momento fue un error, no tiene nada que ver con ese tipo de comportamiento”.

La entrevista completa con la exesposa Melinda French será publicada íntegramente por NPR el jueves.

