Bill Gates comparecerá ante Congreso por caso Epstein

El fundador de Microsoft, Bill Gates, comparecerá este miércoles ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos como parte de la investigación que realiza el Congreso sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La declaración se llevará a cabo a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión, cuyos integrantes buscarán esclarecer la relación que mantuvo el empresario con Epstein.

El nombre de Gates figura entre los más de tres millones de páginas de documentos, fotografías y videos que el Departamento de Justicia hizo públicos en enero pasado en relación con el caso.

Documentos incluyeron acusaciones negadas por Gates

Entre los archivos difundidos se encuentran correos electrónicos que Epstein presuntamente se envió a sí mismo en 2013, en los que sugería que Gates mantenía una relación extramarital y que buscaba antibióticos para tratar una enfermedad de transmisión sexual y administrarlos a su entonces esposa, Melinda, sin que ella lo supiera.

Gates rechazó esas acusaciones y cuestionó la autenticidad de los señalamientos contenidos en dichos mensajes.

“Al parecer, Jeffrey se envió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió, es falso. Así que no sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?”, declaró.

Reconoce encuentros con Epstein

El multimillonario ha negado haber cometido alguna irregularidad y ha expresado su arrepentimiento por haber mantenido contacto con Epstein.

Según sus declaraciones, conoció a Epstein en 2011 y sostuvo varias cenas con él, aunque aseguró que nunca visitó la isla privada del financiero en las Islas Vírgenes.

Asimismo, calificó como una “insensatez” haber pasado tiempo con el agresor sexual y sostuvo que las afirmaciones incluidas en los documentos son falsas.

Las declaraciones de Gates se produjeron después de que su exesposa, Melinda French Gates, afirmara que el empresario tenía “cuestiones que explicar” respecto a sus vínculos con Epstein.

Comentarios