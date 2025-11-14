EUA investigará vínculos de Epstein con Bill Clinton

En respuesta a las demandas del presidente Donald Trump, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, anunció que ordenó al fiscal federal de Manhattan, Jay Clayton, investigar los vínculos del delincuente sexual Jeffrey Epstein con adversarios políticos de Trump, incluido el expresidente Bill Clinton.

La orden de Bondi se produjo tras una publicación de Trump en Truth Social exigiendo que ella, el Departamento de Justicia (DOJ) y el FBI investigaran la "participación y relación" de Epstein con Clinton, el exsecretario del Tesoro Larry Summers y el fundador de LinkedIn y donante demócrata, Reid Hoffman.

Trump calificó el asunto como "el engaño de Epstein, que involucra a los demócratas, no a los republicanos", y lo señaló como otra "falsedad de 'Rusia, Rusia, Rusia'". También exigió que la investigación abarcara al gigante financiero JPMorgan Chase y otras instituciones.

Al ser cuestionado sobre si estaba autorizado a ordenar tales investigaciones, Trump respondió: "Soy el principal funcionario policial del país. Estoy autorizado para hacerlo". Este movimiento y el rápido consentimiento de Bondi es el ejemplo más reciente de la erosión de la independencia tradicional del DOJ frente a la Casa Blanca.

Summers y Hoffman: Ambos tuvieron correspondencia con Epstein, mensajes que se hicieron públicos recientemente, pero nada en ellos sugería conducta ilegal, más allá de tratar con alguien acusado de delitos sexuales contra menores. Hoffman pidió a Trump que diera a conocer todos los archivos para demostrar que la investigación es "persecución política".

JPMorgan Chase: El banco acordó pagar millones de dólares a las víctimas de Epstein tras ser demandado por ignorar señales de alerta.

La semana pasada se publicaron casi 23.000 páginas de documentos del patrimonio de Epstein, revelando correspondencia que el magnate sostuvo con amigos y socios comerciales. Los demócratas publicaron correos electrónicos que mencionaban a Trump, incluida una de 2019 donde Epstein sugería que el presidente "sabía sobre las chicas". Los republicanos divulgaron un conjunto mucho más grande de correspondencia, incluyendo mensajes con el aliado de Trump, Steve Bannon, y el príncipe Andrés.

Epstein se declaró culpable en 2008 de solicitar prostitución de una menor. Se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba ser juzgado por cargos de tráfico sexual.

Clayton, expresidente de la Comisión de Bolsa y Valores, asumió en abril como fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, la misma fiscalía que acusó a Epstein. Bondi elogió a Clayton y prometió que el DOJ "atenderá esto con urgencia e integridad".

