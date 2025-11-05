Cerrar X
Internacional

Bolivia anula condena a expresidenta Áñez y dispone su liberación

El Tribunal Supremo de Justicia del país anuló la condena a 10 años por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución de la expresidenta

  • 05
  • Noviembre
    2025

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia anuló este miércoles la condena a 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución de la expresidenta interina Jeanine Áñez y dispuso su inmediata liberación.

“Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia con la que ella contaba con base a algunos argumentos”, dijo el miércoles a los medios el presidente del Tribunal, Romer Saucedo.

Según el fallo de la anulación de sentencia que se hizo público señala que “como consecuencia se absuelve de culpa” a la exmandataria.

A su vez ordenó que sea sometida a un juicio político, como reclamaba la defensa de la exmandataria que ha estado encarcelada más de cuatro años por otros casos.

“El Ministerio Público tendrá que ver el procedimiento porque ella (Áñez) goza de un juicio de responsabilidades”, mencionó Saucedo. En Bolivia se aplica un juicio de responsabilidades solo a exmandatarios, quienes tiene ciertos privilegios y debe ser aprobado en la Asamblea Legislativa por dos tercios de los votos.

La decisión se tomó con el voto de siete de los nueve magistrados de la Corte Suprema, explicó Saucedo, quien mencionó que en el juicio a Áñez por la vía ordinaria hubo “vulneraciones” del proceso.

Áñez fue condenada en junio de 2022 por haber asumido la presidencia en una cuestionada sesión de Asamblea Nacional durante las letales protestas de 2019 que precipitaron la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019).

Las manifestaciones —en las que murieron 37 personas— siguieron a la crisis desatada luego de las elecciones presidenciales en las que Morales se adjudicó un nuevo mandato y que fueron denunciadas como fraudulentas por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La defensa sostenía que Áñez no debió ser juzgada en una corte ordinaria sino en un proceso político en la Asamblea Nacional p or su condición de exmandataria.

El alto magistrado explicó que al disponerse la nulidad de la sentencia, ahora “se dispone la libertad inmediata” de la exmandataria.

Norka Cuéllar, abogada de la exmandataria, anticipó que Áñez estaba a la espera de esta resolución del Tribunal Supremo para tramitar su libertad.

“Hoy se festeja su libertad”, mencionó Cuéllar a la televisora Red Uno. La exmandataria se asomó a una ventana del penal, cubierta con una malla metálica, para saludar a la prensa.

Se espera su excarcelación el jueves

Horas después Régimen Penitenciario, la dependencia que controla el sector, informó que aún faltaba zanjar trámites y se espera que la salida de la exmandataria será el jueves.

La decisión del tribunal generó felicitaciones de exmandatarios pero también reclamos de seguidores de Morales porque señalaron que no se hace justicia.

Desde Venezuela, la premio Nobel de La Paz de este año, María Corina Machado, celebró el fallo a favor de Áñez. “Tu ejemplo de resistencia y coraje es reconocido en Bolivia y toda la región. Me emociona que puedas reencontrarte en tu hogar con tu hija Carolina quien no ha dejado de luchar por tu Libertad!”, escribió en su cuenta de X.

Áñez fue acusada de varios delitos pero no tenía causas pendientes. En agosto, dos tribunales declararon la nulidad de otros dos juicios a Áñez por la muerte de 20 manifestantes durante la crisis de 2019, los cargos más complicados que pesaban sobre la expresidenta.

La exgobernante fue aprehendida en marzo de 2021 cuando se encontraba en el departamento de Beni, al norte de Bolivia. Luego fue trasladada hacia la ciudad de La Paz, donde se determinó su detención preventiva.

Luego de las elecciones presidenciales del 19 de octubre, que marcaron el fin de casi 20 años de hegemonía del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, la justicia ordenó verificar de forma inmediata el cumplimiento de los plazos de la prisión preventiva impuesta a Áñez y a otros dos líderes opositores, quienes salieron de la cárcel con detención domiciliaria.


