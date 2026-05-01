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Internacional

ONU pide investigar pronto el asesinato de magistrado en Bolivia

También expresó su solidaridad al órgano judicial y a todos los que trabajan incansablemente por un sistema de justicia justo e imparcial

  • 01
  • Mayo
    2026

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó este viernes el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure, por lo que pidió que se efectúe una investigación "pronta y exhaustiva" para identificar a los responsables del crimen.

En un comunicado, la ONU manifestó "la condena" ante este homicidio y envió condolencias a la familia, así como a colegas del juez.

"Hacemos un llamado a la investigación pronta y exhaustiva. Es imperativo que se identifique y sancione a todos los responsables de este crimen", señaló el organismo.

También expresó su solidaridad al órgano judicial "y a todos los que trabajan incansablemente por un sistema de justicia justo e imparcial".

Afirmó su "compromiso de seguir acompañando" al Estado boliviano en el "fortalecimiento de sus instituciones, la promoción de la paz y seguridad" y la "protección de los derechos humanos".

¿Cómo fue asesinado el magistrado Víctor Hugo Claure?

Esto ocurrió durante la noche del jueves, cuando el también miembro del Tribunal Agroambiental (TA) fue acribillado en la ciudad oriental de Santa Cruz.

La víctima llegó junto con otros jueces y funcionarios del poder judicial para asistir a un evento de ese órgano, cuya sede está en Sucre.

Según las investigaciones preliminares, el magistrado retornaba a su alojamiento, tras asistir a una cena, en un taxi compartido con una funcionaria judicial a la que primero acompañó hasta su domicilio.

Cuando la funcionaria se disponía a pagar por el servicio de transporte, fueron interceptados por dos hombres que iban en una motocicleta. Uno de ellos descendió para acribillar a Claure, según informó el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez.

Una de las hipótesis que maneja la Policía es que el móvil del crimen es "un problema de tierras", porque Claure "habría emitido algún tipo de resolución referente a la posesión o al aprovechamiento de algunas tierras" en el oriente boliviano.

Tras este suceso, la Policía activó "cápsulas de seguridad" para proteger a otros 13 altos magistrados que también se encontraban en Santa Cruz y el Ministerio Público conformó una comisión para investigar el hecho.

 

 

 


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