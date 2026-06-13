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Internacional

Chile envía más ayuda a Bolivia por crisis de abastecimiento

Chile entregó seis toneladas de ayuda humanitaria a Bolivia ante el desabastecimiento provocado por 38 días de protestas y bloqueos carreteros

  • 13
  • Junio
    2026

Chile envió este sábado seis toneladas de ayuda humanitaria a Bolivia para contribuir a enfrentar el desabastecimiento de productos esenciales provocado por las protestas y bloqueos de carreteras que afectan al país vecino.

El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, afirmó que su país mantendrá el apoyo a Bolivia mientras persista la emergencia.

"Chile siempre apoyará a los países vecinos y amigos que requieran de nuestra cooperación. Por eso, seguimos ayudando al pueblo boliviano ante la situación que atraviesa", señaló el canciller en un comunicado.

La nueva entrega se suma a un primer paquete de ayuda humanitaria enviado el pasado 21 de mayo a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile, que aterrizó en la ciudad de La Paz.

Las autoridades chilenas indicaron que el objetivo es apoyar a la población boliviana afectada por la escasez de productos derivada de la crisis interna que atraviesa el país.

Protestas acumulan 38 días

Las manifestaciones y bloqueos contra el Gobierno de Rodrigo Paz cumplen ya 38 días. Las movilizaciones son impulsadas por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales, quien gobernó entre 2006 y 2019.

De acuerdo con la información difundida, la crisis ha dejado al menos 16 personas fallecidas, de las cuales 13 murieron por falta de acceso oportuno a atención médica. Además, las pérdidas económicas se estiman en 2 mil 500 millones de dólares.

"Reiteramos nuestro respaldo al Gobierno de Bolivia, hacemos un llamado al diálogo y a una solución pacífica, y reafirmamos el respeto irrestricto de las instituciones democráticas", añadió Pérez Mackenna.

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Bolivia y Chile no mantienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo durante el periodo comprendido entre 1975 y 1978, debido a la falta de una solución a la histórica reclamación marítima boliviana. No obstante, ambos países conservan consulados generales en La Paz y Santiago.

Rodrigo Paz, quien asistió a la investidura del presidente chileno José Antonio Kast en marzo pasado, ha expresado en diversas ocasiones su interés en impulsar una nueva agenda comercial con Chile, sin abandonar la aspiración marítima que Bolivia mantiene desde hace décadas.

En noviembre del año pasado, el entonces presidente chileno Gabriel Boric asistió a la investidura de Paz y sostuvo con él un histórico encuentro, el primero entre mandatarios de ambos países en 19 años.


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