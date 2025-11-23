Cerrar X
Bolsonaro alega 'paranoia' tras dañar su tobillera electrónica

El expresidente brasileño afirmó que el intento de quemar la tobillera electrónica que supervisa su prisión domiciliaria ocurrió durante un episodio de paranoia

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó que el intento de quemar la tobillera electrónica que supervisa su prisión domiciliaria ocurrió durante un episodio de “paranoia”, según un documento divulgado por la Corte Suprema.

Bolsonaro, de 70 años, fue detenido el sábado por riesgo de fuga luego de dañar parcialmente el dispositivo con un soldador.

Durante la audiencia de custodia, negó haber querido escapar o remover el equipo y aseguró que actuó tras tener una “alucinación” de que dentro de la tobillera había un dispositivo de escucha.

El documento judicial señala que el ex mandatario “tuvo una cierta paranoia de viernes a sábado debido a medicamentos, resolviendo entonces, con un soldador, manipular la tobillera electrónica”.

El juez encargado determinó mantener la custodia policial al considerar que la detención se realizó conforme a los procedimientos legales.

Bolsonaro permanece bajo investigación en varios procesos y cumple prisión domiciliaria como parte de las medidas cautelares en su contra.


