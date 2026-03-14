Empeora función renal de Jair Bolsonaro, dicen los médicos

La función renal del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, empeoró mientras permanece internado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Brasilia, informaron este sábado los médicos que lo atienden.

El exmandatario, de 70 años, se encuentra hospitalizado en el Hospital DF Star, donde recibe tratamiento por un cuadro de neumonía. Según el parte médico, la enfermedad respiratoria se mantiene estable, aunque su estado general sigue siendo grave.

Bolsonaro fue trasladado el viernes al hospital desde la prisión donde cumple una condena de 27 años de cárcel por su papel en el intento de golpe de Estado ocurrido en 2023.

Complicaciones respiratorias y renales

De acuerdo con el comunicado médico, el exmandatario presentó un deterioro en la función renal y un aumento en los marcadores inflamatorios desde el inicio del tratamiento.

Bolsonaro ingresó al hospital tras presentar fiebre alta, niveles bajos de oxígeno, sudoración y escalofríos. Los estudios médicos confirmaron un cuadro de bronconeumonía, un tipo de infección pulmonar que en su caso podría haber sido causada por aspiración.

El expresidente ha sido hospitalizado en diversas ocasiones desde que fue apuñalado durante un acto de campaña previo a las elecciones presidenciales de 2018, episodio que le dejó secuelas médicas recurrentes.

Su familia ha solicitado en repetidas ocasiones al Supremo Tribunal Federal de Brasil que le permita cumplir su condena bajo arresto domiciliario, argumentando que su estado de salud requiere atención médica constante.

Reacción de su familia

Uno de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro, declaró ante periodistas que la situación de su padre se mantiene estable pese a las complicaciones.

“Lamentablemente tenemos que aprender a vivir con esto. No es la primera, la segunda ni la tercera vez que mi padre es hospitalizado por los problemas derivados de la puñalada”, afirmó.

Bolsonaro gobernó Brasil entre 2019 y 2022 y posteriormente fue condenado por diversos delitos, entre ellos liderar una organización criminal armada e intentar abolir el Estado democrático de derecho.

El exmandatario ha negado todas las acusaciones.

Mientras tanto, su hijo Flávio Bolsonaro es mencionado como posible candidato presidencial para las próximas elecciones, en las que podría enfrentarse al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

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