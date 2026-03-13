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Internacional

Bolsonaro es hospitalizado en terapia intensiva desde prisión

El expresidente brasileño presenta bronconeumonía bilateral y recibe antibióticos intravenosos tras sufrir fiebre alta y baja saturación de oxígeno

  • 13
  • Marzo
    2026

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue trasladado de urgencia a un hospital en Brasilia luego de presentar complicaciones de salud durante la madrugada mientras permanecía en prisión.

La información fue confirmada inicialmente por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, quien señaló que el exmandatario comenzó a sentirse mal dentro de la penitenciaría donde cumple una condena de 27 años de cárcel.

Presenta bronconeumonía bilateral

Posteriormente, médicos del hospital DF Star informaron que Bolsonaro fue ingresado a terapia intensiva tras diagnosticársele bronconeumonía bacteriana bilateral.

De acuerdo con el parte médico compartido en redes sociales por su esposa, Michelle Bolsonaro, el exgobernante de 70 años presentó fiebre alta, baja saturación de oxígeno, sudoración intensa y escalofríos, síntomas que encendieron las alertas médicas.

Los especialistas indicaron que actualmente recibe tratamiento con antibióticos por vía intravenosa, mientras permanece bajo observación médica.

Hospitalización desde la cárcel

El traslado al hospital ocurrió después de que su estado de salud se deteriorara dentro de la prisión en Brasilia, donde Bolsonaro se encuentra recluido tras ser condenado a 27 años de prisión por su participación en actos considerados golpistas.

Hasta el momento, el hospital no ha informado sobre el tiempo estimado de su hospitalización ni sobre la evolución detallada de su estado clínico.


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