Bolsonaro cancela viaje a Colombia

El presidente brasileño acudiría el jueves a la III Cumbre Presidencial del Foro para el Progreso e Integración de América del Sur

Río de Janeiro.-El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, canceló el viaje que realizaría a Colombia para participar el jueves, en la ciudad de Cartagena de Indias, en la III Cumbre Presidencial del Foro para el Progreso e Integración de América del Sur (Prosur), informaron hoy fuentes oficiales.

El líder ultraderechista brasileño desistió de acudir a la cumbre del foro regional por motivos no aclarados y le pidió a su vicepresidente, el general de la reserva del Ejército Hamilton Mourao, que lo sustituyese en la cita de Cartagena.

"El presidente me pidió que lo sustituyese en este viaje. No citó ningún motivo ni necesitaba hacerlo. Él tan solo me llamó al final de la mañana y me preguntó si podía sustituirlo", aseguró el vicepresidente en declaraciones que concedió a los periodistas.

Mourao agregó que viajará el miércoles a Colombia acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos França, con quien se reunió este lunes para conversar sobre los asuntos que Brasil llevará a discusión a la Cumbre del Prosur.

Pese a que ninguna fuente oficial se refirió a los motivos que llevaron al jefe de Estado a desistir de un viaje que había confirmado la semana pasada, los medios indicaron que la fecha coincide con la celebración de la misa de séptimo día por la muerte de su madre, Olinda Bolsonaro.

La progenitora del mandatario murió en la madrugada del viernes, lo que obligó a Bolsonaro a cancelar el viaje que había iniciado un día antes a Surinam y Guayana, y a regresar a Brasil para acudir al sepelio.

Al parecer por el mismo motivo el jefe de Estado canceló todas las audiencias que tenía programadas para este lunes en el Palacio presidencial de Planalto.

De su agenda oficial fue excluido el viaje a Colombia pero mantenido el que realizará a Moscú a partir del 15 de febrero para una visita oficial a Rusia.

Además del gobernante colombiano, Iván Duque, en la cita de Cartagena están confirmados los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y de Paraguay, Mario Abdo Benítez.

Igualmente acudirá el jefe de Estado de Chile, Sebastián Piñera, quien invitó a su sucesor, el presidente electo Gabriel Boric, el cual declinó de acudir al encuentro por considerar que este foro, creado por líderes de derecha, no será prioridad de su Gobierno.

El Prosur fue creado en 2019 como una suerte de contrapeso de los Gobiernos de derechas en Sudamérica a la Unasur -abandonada por países como Brasil- y a los países del ALBA.

Con información de EFE