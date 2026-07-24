Brasil usa ciencia forense para frenar minería ilegal en Amazonía

El trabajo se realiza en el Instituto Nacional de Criminalística en Brasilia, la capital brasileña, donde la policía federal ha instalado un laboratorio del oro

Brasil utiliza la ciencia forense para combatir la minería ilegal de oro en Amazonía, que es una de las principales amenazas para la selva tropical, los grupos indígenas y otras comunidades de la región, y ha acelerado la deforestación y elevado la contaminación por mercurio a niveles peligrosos.

El trabajo se realiza en el Instituto Nacional de Criminalística en Brasilia, la capital brasileña, donde la policía federal ha instalado un “laboratorio del oro” que recopila y analiza muestras de todo el país.

El objetivo es determinar si una muestra adquirida recientemente —por ejemplo, oro incautado en una redada policial— proviene de un área protegida, lo que significa que fue extraído ilegalmente. Se conoce como “huella dactilar del oro” y consiste en rastrear el origen de muestras del metal con alta precisión.

Rastrear el oro es como mirar el ADN de una persona, dicen los expertos

En el laboratorio, brillantes escamas de oro se guardan en diminutos recipientes con forma de moneda, pero lo más valioso de ellas son los datos que contienen. Cada partícula es única porque, mientras se forma en la naturaleza, dentro de una roca o en el lecho de un río, los depósitos de oro absorben partículas del área, como rastros de plata y cobre.

Y esa es la huella. Permite que los investigadores determinen si el oro incautado durante una redada policial fue realmente extraído en el área de la que su supuesto propietario afirma que provino, o si se obtuvo ilegalmente de un bosque nacional o de tierras indígenas, en cuyo caso, su análisis coincidiría con los datos almacenados del área protegida.

Gustavo Geiser, perito forense de la policía federal, señala que el método se ha desarrollado desde 2019 en colaboración con universidades brasileñas. Los investigadores utilizan herramientas como espectrometría de fluorescencia de rayos X, microscopía electrónica de barrido y espectrometría de masas con ablación láser.

“A medida que avanzábamos, los exámenes forenses se volvían cada vez más complejos”, afirmó, pero la pregunta ante ellos siempre era la misma: “¿De dónde vino este oro?”.

Si los análisis forenses demuestran que una muestra de oro fue extraída ilegalmente, la información ayuda a la policía a armar un caso y avanzar con investigaciones adicionales y, posiblemente, con cargos.