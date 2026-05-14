Carlo Ancelotti renueva con Brasil hasta el Mundial de 2030

La Confederación Brasileña de Futbol confirmó este miércoles la renovación de Carlo Ancelotti como entrenador de la selección nacional por cuatro años más, por lo que el técnico italiano permanecerá al frente de la Canarinha hasta la Copa del Mundo de 2030.

La extensión del vínculo representa un respaldo total al proyecto encabezado por el estratega europeo, quien asumió el cargo en mayo de 2025 y rápidamente logró consolidarse como una figura clave dentro del futbol brasileño.

Desde su llegada, Ancelotti no solo recibió el apoyo de la directiva de la CBF, sino también el reconocimiento de los futbolistas y de una afición que ve en el italiano la posibilidad de regresar a la élite mundial.

Brasil 🤝 Carlo Ancelotti até 2030!



O Brasil segue no comando de um dos maiores treinadores da história!

Compromisso, continuidade e confiança para levar a Seleção Brasileira ainda mais longe.

A caminhada continua. Nosso sonho também.



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La continuidad del entrenador fue presentada como parte del proyecto deportivo a largo plazo que impulsa la Confederación Brasileña de Fútbol rumbo a los próximos ciclos internacionales.

El presidente de la CBF, Samir Xaud, calificó la renovación como un momento histórico para el futbol brasileño y destacó la importancia de mantener estabilidad en la dirección técnica de la selección.

“Hoy es un día histórico para la CBF y para el fútbol brasileño. La renovación del contrato de Carlo Ancelotti representa un paso más en nuestro compromiso de ofrecer a la selección nacional pentacampeona del mundo una estructura cada vez más sólida, moderna y competitiva”, afirmó.

El directivo añadió que el objetivo del organismo es mantener a Brasil en la élite internacional mientras se fortalecen las distintas áreas del futbol nacional.

Ancelotti agradece la confianza de Brasil

El entrenador italiano también celebró la renovación y expresó su agradecimiento por el respaldo recibido desde su llegada al país sudamericano.

“Llegué a Brasil hace un año. Desde el primer minuto, comprendí lo que significa el fútbol para este país”, declaró Ancelotti.

El técnico aseguró que el objetivo sigue siendo devolver a la Selección Brasileña a la cima del futbol mundial y construir un proyecto sólido rumbo al Mundial de 2030.

“Durante un año, hemos trabajado para devolver a la Selección Brasileña a la cima del mundo. Pero la CBF y yo queremos más. Más victorias, más tiempo, más trabajo”, señaló.

Además, agradeció el apoyo de la afición brasileña y destacó la conexión que logró establecer con el entorno de la selección.

“Quiero agradecer a la CBF su confianza. Gracias, Brasil, por la cálida bienvenida y por todo el cariño”, añadió.

En su primera etapa al frente de la Canarinha, Ancelotti dirigió 10 partidos oficiales, con un balance de cinco victorias, dos empates y tres derrotas.

Bajo su dirección, Brasil marcó 18 goles y recibió ocho anotaciones, números que fortalecieron la confianza de la dirigencia en la continuidad del proyecto.

El vicepresidente de la CBF, Gustavo Dias, aseguró que el acuerdo se concretó gracias a la relación de confianza construida entre ambas partes.

“La trayectoria y el currículum de Ancelotti hablan por sí solos. Pero, además, es una persona excepcional”, expresó.

Dias también destacó que la permanencia del técnico fortalece el vínculo entre la selección y los aficionados brasileños.

“Estamos convencidos de que esta continuidad fortalece aún más el vínculo entre la Selección Nacional y la afición brasileña”, afirmó.

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