Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
mundial_album_estampas1_805ba74c09
Internacional

Incautan en Brasil 200 mil estampas piratas del álbum del Mundial

El cargamento fue hallado en el compartimiento de carga de un autobús, en donde también transportaban cientos de camisetas apócrifas de la selección brasileña

  • 22
  • Mayo
    2026

La Policía Civil de Río de Janeiro incautó la noche del jueves un cargamento con 200,000 estampas falsificadas del álbum oficial del Mundial 2026, así como cientos de camisetas de la selección brasileña igualmente apócrifas, informaron fuentes oficiales.

El cargamento fue hallado en el compartimiento de carga de un autobús interceptado en Nueva Iguazú, uno de los municipios de la región metropolitana de Río de Janeiro, por agentes de la Comisaría de Represión a los Crímenes contra la Propiedad Intelectual.

El material falsificado, presuntamente procedente de Sao Paulo y descubierto gracias a un trabajo de inteligencia, sería distribuido en Río de Janeiro, según un comunicado de la Policía.

Los productos serán analizados antes de ser destruidos para intentar ayudar en las tareas de identificación de los responsables por las falsificaciones y de los lugares de confección de las mismas.

El decomiso puso al descubierto la existencia de sofisticadas redes de falsificación de estampas ante la fiebre que se vive en Brasil con el álbum, a pocas semanas del inicio del Mundial.

Panini, productor del álbum, ya había advertido en un comunicado divulgado a comienzos de mayo, incluso antes del lanzamiento del producto, sobre las falsificaciones ofrecidas en internet a precios inferiores a los oficiales.

El comisario Victo Tutman, responsable por el decomiso, afirmó que las falsificaciones son fácilmente identificables por la mala calidad del papel y de las imágenes, que tienen baja resolución y menos brillo.

Según el comisario, además de ofrecer sus productos en internet a precios inferiores a los oficiales, los responsables por las falsificaciones también mezclan los sobres de sus estampas con los originales en algunos lugares de venta. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_23_at_10_43_31_AM_f9bfd0a462
Juárez arranca Semana Nacional de Salud Pública rumbo al mundial
AP_26143144826607_dee45aeed9
México vence 2-0 a Ghana y sigue firme rumbo al Mundial
AP_26142543221304_240604b17c
Dejan fuera a Foden y Palmer del Mundial con Inglaterra
publicidad

Últimas Noticias

image00001_822e26f54b
Samuel García presenta nueva ruta Monterrey-Madrid
cuba_27ca2f2d61
Cuba enfrentará apagones de hasta 60 % este sábado
el_horizonte_info7_mx_22_8ed22b78a7
Dejará Érika Alonso de administrar herencia de Joan Sebastian
publicidad

Más Vistas

INFO_7_OJOS_a536eafd46
Detienen al boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez
proyectos_edificio_a3b3d0a58d
Arrestan a propietario de Proyectos 9; lo llevan al MP
nl_megaobra_los_tubos_san_pedro_d68c8dd7f5
Prometen 93% menos tráfico con Distribuidor La Alianza
publicidad
×