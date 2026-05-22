Incautan en Brasil 200 mil estampas piratas del álbum del Mundial

La Policía Civil de Río de Janeiro incautó la noche del jueves un cargamento con 200,000 estampas falsificadas del álbum oficial del Mundial 2026, así como cientos de camisetas de la selección brasileña igualmente apócrifas, informaron fuentes oficiales.

El cargamento fue hallado en el compartimiento de carga de un autobús interceptado en Nueva Iguazú, uno de los municipios de la región metropolitana de Río de Janeiro, por agentes de la Comisaría de Represión a los Crímenes contra la Propiedad Intelectual.

El material falsificado, presuntamente procedente de Sao Paulo y descubierto gracias a un trabajo de inteligencia, sería distribuido en Río de Janeiro, según un comunicado de la Policía.

Los productos serán analizados antes de ser destruidos para intentar ayudar en las tareas de identificación de los responsables por las falsificaciones y de los lugares de confección de las mismas.

El decomiso puso al descubierto la existencia de sofisticadas redes de falsificación de estampas ante la fiebre que se vive en Brasil con el álbum, a pocas semanas del inicio del Mundial.

Panini, productor del álbum, ya había advertido en un comunicado divulgado a comienzos de mayo, incluso antes del lanzamiento del producto, sobre las falsificaciones ofrecidas en internet a precios inferiores a los oficiales.

El comisario Victo Tutman, responsable por el decomiso, afirmó que las falsificaciones son fácilmente identificables por la mala calidad del papel y de las imágenes, que tienen baja resolución y menos brillo.

Según el comisario, además de ofrecer sus productos en internet a precios inferiores a los oficiales, los responsables por las falsificaciones también mezclan los sobres de sus estampas con los originales en algunos lugares de venta.

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