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Internacional

Brasil asfaltará carretera en la Amazonía; preocupa deforestación

La BR-319, inaugurada en 1976, aún está en gran parte sin pavimentar y conecta con Manaus, la ciudad más grande de la Amazonía

  • 27
  • Mayo
    2026

El gobierno de Brasil anunció que invertirá US$75 millones de dólares en la carretera BR-319, que atraviesa la selva amazónica, un proyecto que, según ambientalistas, podría acelerar la deforestación y agravar el cambio climático.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva también presentó un plan de protección ambiental para mitigar los impactos de la carretera, que conecta los estados de Amazonas y Rondonia con el resto del país.

“Desde el punto de vista ambiental, será la carretera más moderna del mundo”, afirmó Lula en una ceremonia en Amazonas, acompañado por el ministro de Medio Ambiente, João Paulo Capobianco.

Clave para conectar Brasil

La BR-319, inaugurada en 1976, aún está en gran parte sin pavimentar y conecta con Manaus, la ciudad más grande de la Amazonía. Durante la ceremonia en Iranduba, el gobierno anunció inversiones locales, incluyendo proyectos de Petrobras y Transpetro.

Funcionarios mostraron un video con medidas de protección ambiental, como el monitoreo de una franja de 50 kilómetros a cada lado de la carretera. También se comprometieron a instalar puestos de inspección y crear nuevas unidades de conservación.

Activistas denuncian negligencia

Grupos ambientalistas, como el Observatorio del Clima, han impugnado el proyecto en los tribunales, argumentando que se ignoraron advertencias técnicas y no se realizaron consultas a pueblos indígenas.

La Amazonía, crucial para el clima global, enfrenta riesgos de deforestación por la apertura de nuevas carreteras. Investigaciones indican que el 95% de la tala ocurre a menos de 5,5 kilómetros de las carreteras. 

Marcio Astrini, del Observatorio del Clima, criticó que el gobierno elude el debido proceso en la implementación de medidas de protección ambiental.


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