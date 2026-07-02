Las autoridades sostienen que el cuerpo de la víctima fue introducido en una maleta y posteriormente colocado en el área del baño

Inicio / Internacional / Británico es capturado en Colombia por crimen de Natalia Villalba

La justicia colombiana ordenó prisión preventiva contra el ciudadano británico identificado como Matthew Ashley Foster-Smith, también referido en el proceso judicial como Foster Martinson, por su presunta responsabilidad en el feminicidio agravado de la modelo y diseñadora gráfica colombiana Natalia Villalba Angarita, de 36 años, en un caso que ha generado conmoción nacional y ha reavivado el debate sobre la violencia de género en Colombia.

La decisión fue tomada por un juez de control de garantías de Bogotá, luego de que la Fiscalía presentara diversos elementos de prueba que vincularían al ciudadano británico con la muerte de la mujer, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 22 de junio al interior de una maleta en un apartamento del norte de la capital colombiana.

Fiscalía sostiene que el sospechoso intentó ocultar el crimen

De acuerdo con la investigación, Foster-Smith habría ingresado al inmueble donde se hospedaba Natalia Villalba utilizando un nombre distinto al suyo, presuntamente con el objetivo de dificultar su identificación posterior.

La Fiscalía colombiana indicó que, una vez dentro del apartamento y tras confirmar que la víctima se encontraba sola, el ciudadano británico presuntamente la atacó con un objeto contundente, provocándole lesiones que le ocasionaron la muerte.

Según la reconstrucción oficial de los hechos, el sospechoso habría permanecido cerca de tres horas en el lugar, tiempo durante el cual presuntamente intentó ocultar evidencias del crimen.

Las autoridades sostienen que el cuerpo de la víctima fue introducido en una maleta y posteriormente colocado en el área del baño, donde habría sido expuesto al agua caliente con el propósito de acelerar su descomposición y dificultar su identificación.

Medicina Legal confirmó lesiones graves y manipulación del cuerpo

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia informó que la víctima sufrió un severo traumatismo craneoencefálico y que el estado en el que fue localizado el cuerpo complicó las labores periciales para establecer plenamente su identidad.

Las investigaciones también señalan que el sospechoso habría intentado eliminar rastros biológicos, cambiarse de ropa y deshacerse de prendas y otros elementos materiales que podrían vincularlo con el crimen.

Asimismo, la Fiscalía sostiene que Foster-Smith se habría llevado el teléfono celular de la víctima para evitar que las autoridades pudieran establecer vínculos directos entre ambos.

El británico fue detenido cuando intentaba viajar a Londres

Tras abandonar Colombia, el ciudadano británico fue localizado y detenido el pasado viernes en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, Ecuador, cuando realizaba trámites para abordar un vuelo con destino a Londres.

Las autoridades migratorias establecieron que previamente había salido de territorio colombiano a través del puente internacional de Rumichaca, principal paso fronterizo entre Colombia y Ecuador.

Posteriormente, fue entregado a las autoridades colombianas para enfrentar el proceso judicial en Bogotá.

Durante la audiencia judicial, el acusado rechazó los cargos formulados en su contra. Sin embargo, la Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio.

De ser encontrado culpable, el ciudadano británico podría enfrentar una condena de hasta 50 años de prisión, conforme a la legislación colombiana.