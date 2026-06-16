Buque ruso realiza disparos de advertencia en canal de la Mancha

Un incidente marítimo registrado en el canal de la Mancha provocó una investigación por parte del Ministerio de Defensa del Reino Unido, luego de que un buque de guerra ruso efectuara disparos de advertencia contra un yate civil con matrícula británica.

De acuerdo con reportes difundidos por medios británicos, los hechos ocurrieron este martes en aguas situadas entre la isla de Wight y la costa de Normandía, Francia.

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó posteriormente el incidente y aseguró que la embarcación civil se aproximaba de manera peligrosa al buque militar ruso.

Según la versión oficial, la tripulación intentó establecer contacto mediante radio internacional y realizó señales acústicas y luminosas para advertir al yate sobre la necesidad de modificar su trayectoria.

Las autoridades rusas afirmaron que, al no recibir respuesta ni observar cambios en el rumbo de la embarcación, se procedió a efectuar disparos de advertencia.

No se reportan daños ni heridos

Los informes disponibles indican que el incidente ocurrió alrededor de las 11:40 horas locales y no dejó personas lesionadas ni daños materiales.

La embarcación involucrada se encontraba a unos 450 metros de distancia de la fragata rusa Admiral Grigorovich al momento de los hechos.

Reino Unido investiga lo ocurrido

El Ministerio de Defensa británico confirmó que analiza el caso, aunque hasta el momento no ha proporcionado detalles adicionales sobre el desarrollo de la investigación.

De acuerdo con los reportes, la fragata rusa estaba siendo monitoreada por el patrullero británico HMS Mersey durante su tránsito por el canal de la Mancha, una práctica habitual cuando buques militares rusos navegan por esta vía marítima.

Asimismo, una embarcación auxiliar fue enviada al yate para recabar información sobre lo sucedido.

Las fuentes consultadas señalaron que el incidente no estaría vinculado con la reciente intervención de las autoridades británicas sobre el petrolero Smyrtos, embarcación señalada de formar parte de la denominada flota clandestina rusa.

Ese caso derivó en la detención de su capitán, acusado de presuntamente participar en el transporte de petróleo ruso en contravención de las sanciones impuestas por Reino Unido tras la invasión rusa de Ucrania.

Mientras continúan las investigaciones, el episodio añade un nuevo capítulo a la tensión existente en una de las rutas marítimas más transitadas de Europa.

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