Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
buque_iran_54b831dd7b
Internacional

Buque ruso realiza disparos de advertencia en canal de la Mancha

Rusia confirmó disparos de advertencia contra un yate británico en el canal de la Mancha al considerar que se aproximaba de forma peligrosa

  • 16
  • Junio
    2026

Un incidente marítimo registrado en el canal de la Mancha provocó una investigación por parte del Ministerio de Defensa del Reino Unido, luego de que un buque de guerra ruso efectuara disparos de advertencia contra un yate civil con matrícula británica.

De acuerdo con reportes difundidos por medios británicos, los hechos ocurrieron este martes en aguas situadas entre la isla de Wight y la costa de Normandía, Francia.

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó posteriormente el incidente y aseguró que la embarcación civil se aproximaba de manera peligrosa al buque militar ruso.

Según la versión oficial, la tripulación intentó establecer contacto mediante radio internacional y realizó señales acústicas y luminosas para advertir al yate sobre la necesidad de modificar su trayectoria.

Las autoridades rusas afirmaron que, al no recibir respuesta ni observar cambios en el rumbo de la embarcación, se procedió a efectuar disparos de advertencia.

buque.JPG

No se reportan daños ni heridos

Los informes disponibles indican que el incidente ocurrió alrededor de las 11:40 horas locales y no dejó personas lesionadas ni daños materiales.

La embarcación involucrada se encontraba a unos 450 metros de distancia de la fragata rusa Admiral Grigorovich al momento de los hechos.

Reino Unido investiga lo ocurrido

El Ministerio de Defensa británico confirmó que analiza el caso, aunque hasta el momento no ha proporcionado detalles adicionales sobre el desarrollo de la investigación.

De acuerdo con los reportes, la fragata rusa estaba siendo monitoreada por el patrullero británico HMS Mersey durante su tránsito por el canal de la Mancha, una práctica habitual cuando buques militares rusos navegan por esta vía marítima.

Asimismo, una embarcación auxiliar fue enviada al yate para recabar información sobre lo sucedido.

buque eua.JPG

Las fuentes consultadas señalaron que el incidente no estaría vinculado con la reciente intervención de las autoridades británicas sobre el petrolero Smyrtos, embarcación señalada de formar parte de la denominada flota clandestina rusa.

Ese caso derivó en la detención de su capitán, acusado de presuntamente participar en el transporte de petróleo ruso en contravención de las sanciones impuestas por Reino Unido tras la invasión rusa de Ucrania.

Mientras continúan las investigaciones, el episodio añade un nuevo capítulo a la tensión existente en una de las rutas marítimas más transitadas de Europa.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

vance_asegura_que_permitieron_paso_de_mas_docena_barcos_b8c39fcb0b
Vance asegura que permitieron paso de más de una docena de barcos
tom_dressen_comediante_telonero_franj_sinatra_e8bb4199ba
Muere Tom Dreesen, comediante y telonero de Frank Sinatra
emiratos_arabes_unidos_redes_sociales_f380795b70
Emiratos Árabes Unidos prohíbe a menores el uso de redes sociales
publicidad

Últimas Noticias

chequia_sudafrica_mundial_77b56b5c8d
República Checa y Sudáfrica siguen sin ganar en Mundial FIFA™
ahmsa_minosa_6e8b355ace
Prorrogan por 10 días más subasta de AHMSA y MINOSA
elye_wahi_investigan_amano_partidos_mundial_1721a527ad
Vetan a delantero de Costa de Marfil de Mundial por apuestas
publicidad

Más Vistas

nl_inundaciones_e43d127aef
¡Mucha agua en NL! Lluvias ya superan el promedio histórico
Whats_App_Image_2026_06_16_at_4_00_48_PM_08f3816b12
Se perfilan lluvias para el partido 1,000 del Mundial este sábado
EH_UNA_FOTO_2_5729a40fd7
Bajan 46% los homicidios diarios en México de 2024 a 2026
publicidad
×