Confirman norovirus en crucero británico retenido en Francia

Las autoridades sanitarias de Francia confirmaron este miércoles que el brote gastrointestinal registrado a bordo del crucero británico The Ambition fue provocado por norovirus, un virus estomacal altamente contagioso que suele propagarse rápidamente en espacios cerrados y concurridos.

La embarcación, que permanecía retenida en el puerto de Burdeos desde el martes por la noche, transportaba a más de 1,700 pasajeros y miembros de la tripulación cuando comenzaron a detectarse casos de malestar gastrointestinal entre los viajeros.

Tras varias horas de restricciones sanitarias, las autoridades francesas permitieron finalmente el desembarco de los pasajeros que no presentaban síntomas.

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La decisión fue tomada la noche del miércoles luego de que los análisis médicos descartaran riesgos mayores para quienes no estaban contagiados.

Imágenes difundidas desde el puerto mostraron a algunos pasajeros celebrando su salida del barco. Uno de ellos incluso levantó los brazos en señal de triunfo al abandonar la embarcación.

Hasta el momento no se ha precisado cuántas personas lograron desembarcar.

El brote fue detectado durante el viaje

The Ambition realizaba un recorrido de 14 noches con salida desde Belfast y Liverpool, incluyendo escalas en el norte de España y en distintas ciudades de la costa atlántica francesa.

El crucero llegó a Burdeos el martes por la noche, momento en el que las autoridades sanitarias francesas activaron los protocolos de emergencia tras detectarse múltiples casos de enfermedad digestiva.

Las muestras analizadas en el Hospital Universitario de Burdeos confirmaron posteriormente que se trataba de norovirus.

No hay casos graves reportados

Las autoridades locales señalaron que, hasta ahora, no se han registrado cuadros graves relacionados con el brote.

Los pasajeros afectados recibieron atención médica directamente a bordo por parte del equipo sanitario del barco, mientras los casos sospechosos permanecieron aislados para evitar una mayor propagación.

Tampoco se ha informado si el crucero retomará próximamente su itinerario o si continuará bajo vigilancia sanitaria.

Descartan relación con brote de hantavirus

Las autoridades francesas aclararon además que el incidente no guarda relación con el brote de hantavirus detectado semanas atrás en otro crucero europeo, el MV Hondius, caso que encendió alertas sanitarias en varios países.

Ese brote provocó hospitalizaciones en Reino Unido, Francia, España y Estados Unidos, además de la muerte de tres pasajeros.

Cabe señalar que el norovirus es considerado una de las principales causas de brotes gastrointestinales en cruceros debido a la facilidad con la que puede transmitirse en espacios compartidos.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), durante el año pasado se registraron 23 brotes gastrointestinales en cruceros internacionales, la mayoría relacionados con este virus.

Especialistas han advertido además sobre la circulación reciente de nuevas variantes del norovirus, consideradas más contagiosas.

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