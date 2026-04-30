Trump elimina aranceles al whisky en honor al rey Carlos III

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminó este jueves los aranceles impuestos al whisky escocés en honor al rey Carlos III del Reino Unido.

A través de redes sociales, el mandatario republicano afirmó que esta decisión fue tomada luego de la visita de los Reyes a Washington.

"¡Los reyes me convencieron de hacer algo que nadie más había logrado, casi sin siquiera pedírmelo! Un gran honor tenerlos a ambos en Estados Unidos."

Trump detalló que eliminará los aranceles y restricciones al whisky escocés para facilitar una relación comercial más fluida con la industria del bourbon de Kentucky.

Además, aseguró que tomó esta decisión "en honor a los Reyes del Reino Unido, quienes acaban de dejar la Casa Blanca y pronto regresarán a su maravilloso país".

Durante su estancia, el rey pronunció un discurso ante el Congreso estadounidense, el primero de un monarca británico desde el que ofreció su madre Isabel II en 1991, y fue recibido por Trump y la primera dama en la Casa Blanca para una cena de gala.

Esta visita se produjo en medio de tensiones diplomáticas entre la administración estadounidense y el Gobierno británico, a raíz de las críticas de Trump al primer ministro Keir Starmer y su negativa por involucrarse en la guerra contra Irán.

El presidente, y admirador confeso de la corona británica, se ha deshecho en halagos hacia el monarca, y llegó a asegurar que su madre, nacida en Escocia, estaba enamorada de Carlos.

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