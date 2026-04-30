Trump elimina aranceles al whisky en honor al rey Carlos III
Esta visita se produjo en medio de tensiones diplomáticas entre la administración estadounidense y el Gobierno británico
- 30
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Abril
2026
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminó este jueves los aranceles impuestos al whisky escocés en honor al rey Carlos III del Reino Unido.
A través de redes sociales, el mandatario republicano afirmó que esta decisión fue tomada luego de la visita de los Reyes a Washington.
"¡Los reyes me convencieron de hacer algo que nadie más había logrado, casi sin siquiera pedírmelo! Un gran honor tenerlos a ambos en Estados Unidos."
Trump detalló que eliminará los aranceles y restricciones al whisky escocés para facilitar una relación comercial más fluida con la industria del bourbon de Kentucky.
Además, aseguró que tomó esta decisión "en honor a los Reyes del Reino Unido, quienes acaban de dejar la Casa Blanca y pronto regresarán a su maravilloso país".
Durante su estancia, el rey pronunció un discurso ante el Congreso estadounidense, el primero de un monarca británico desde el que ofreció su madre Isabel II en 1991, y fue recibido por Trump y la primera dama en la Casa Blanca para una cena de gala.
Esta visita se produjo en medio de tensiones diplomáticas entre la administración estadounidense y el Gobierno británico, a raíz de las críticas de Trump al primer ministro Keir Starmer y su negativa por involucrarse en la guerra contra Irán.
El presidente, y admirador confeso de la corona británica, se ha deshecho en halagos hacia el monarca, y llegó a asegurar que su madre, nacida en Escocia, estaba enamorada de Carlos.
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