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Internacional

Trump elimina aranceles al whisky en honor al rey Carlos III

Esta visita se produjo en medio de tensiones diplomáticas entre la administración estadounidense y el Gobierno británico

  • 30
  • Abril
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminó este jueves los aranceles impuestos  al whisky escocés en honor al rey Carlos III del Reino Unido.

A través de redes sociales, el mandatario republicano afirmó que esta decisión fue tomada luego de la visita de los Reyes a Washington.

"¡Los reyes me convencieron de hacer algo que nadie más había logrado, casi sin siquiera pedírmelo! Un gran honor tenerlos a ambos en Estados Unidos."

Trump detalló que eliminará los aranceles y restricciones al whisky escocés para facilitar una relación comercial más fluida con la industria del bourbon de Kentucky.

Además, aseguró que tomó esta decisión "en honor a los Reyes del Reino Unido, quienes acaban de dejar la Casa Blanca y pronto regresarán a su maravilloso país".

Durante su estancia, el rey pronunció un discurso ante el Congreso estadounidense, el primero de un monarca británico desde el que ofreció su madre Isabel II en 1991, y fue recibido por Trump y la primera dama en la Casa Blanca para una cena de gala.

Esta visita se produjo en medio de tensiones diplomáticas entre la administración estadounidense y el Gobierno británico, a raíz de las críticas de Trump al primer ministro Keir Starmer y su negativa por involucrarse en la guerra contra Irán.

El presidente, y admirador confeso de la corona británica, se ha deshecho en halagos hacia el monarca, y llegó a asegurar que su madre, nacida en Escocia, estaba enamorada de Carlos.


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