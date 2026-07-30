Autoridades sostienen que la marcha de las organizaciones de ayuda interrumpió la vigilancia, el rastreo de contactos y el suministro de material

Inicio / Internacional / Brote de ébola causa la muerte de más de 1,500 personas en Congo

El brote de ébola de más rápido crecimiento en la historia cobró la vida de más de 1,500 personas al este de la República Democrática del Congo, señalaron sus autoridades.

Datos oficiales señalan que esto representa un aumento del 50% en aproximadamente una semana, mientras que los esfuerzos de las autoridades sanitarias se ven superados.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, el fuerte aumento desde la semana pasada refleja en parte un retraso de casos y muertes que aún no han sido confirmados o registrados.

El brote declarado este 15 de mayo provocó que las dificultades se agudizaran para acceder a las zonas afectadas, la desconfianza de las comunidades y la violencia de grupos armados obstaculizaran la respuesta, señalaron los centros.

El brote se concentra principalmente en la remota provincia de Ituri, donde se localizan casi el 90% de los casos.

El director general de los centros de salud de África, Jean Kaseya, aseguró que el 63% de las muertes confirmadas en las últimas dos semanas ocurrieron fuera de los centros de tratamiento.

Restricciones sobre funerales tradicionales provocan ataques contra instalaciones sanitarias

La desinformación que afirma que el virus mortal no es real y las restricciones a los funerales tradicionales para limitar los contagios han enfurecido a algunos residentes, lo que desata ataques a instalaciones sanitarias.

Autoridades sostienen que la marcha de las organizaciones de ayuda interrumpió la vigilancia, el rastreo de contactos y el suministro de material. Afirman que la seguridad se ha estabilizado desde entonces, por lo que instan a sus colaboradores a regresar.

Este brote también provocó la muerte de más personas a un ritmo más rápido que cualquiera de los anteriores, incluido el registrado entre 2014 y 2016, cuando se reportaron 28,000 casos y más de 11,000 decesos.