República del Congo acumula 1,437 víctimas mortales por ébola

El brote en curso es distinto de la mayoría de los brotes anteriores de ébola porque el virus Bundibugyo responsable no cuenta con vacunas ni tratamientos

La República Democrática del Congo alcanzó más de 1,437 personas sin vida y 3,262 casos confirmados, casi la misma cifra que la del brote de 2018-2020; considero el mayor registrado jamás en el país.

Datos del Ministerio de Salud congoleño mostraron que este brote de ébola es el más rápido del que se tenga registro, concentrado en la provincia oriental de Ituri.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el brote de 2018-2020 que se registró en Congo y en la vecina Uganda duró aproximadamente dos años, con más de 3,400 casos reportados, incluidos más de 2,200 fallecimientos.

El brote actual se transmite a gran velocidad en medio de la preocupación de que muchas comunidades en las provincias afectadas sean inalcanzables o hayan sido abandonadas por los equipos de respuesta en los últimos días.

De acuerdo con el jefe del equipo de respuesta de Mercy Corps en Bunia, la capital de Ituri, la situación es alarmante.

“El hecho de que, en apenas 10 semanas, hayamos alcanzado casi el mismo número de casos registrados en un brote de casi dos años es alarmante y deberíamos detenernos en seco”, explicó.

El brote en curso es distinto de la mayoría de los brotes anteriores de ébola porque el virus Bundibugyo responsable no cuenta con vacunas ni tratamientos aprobados.

Continúa propagándose más rápido de lo que los funcionarios de salud pueden rastrearlo, pese a una respuesta en expansión.

Pese a la desconfianza entre las comunidades y los trabajadores de la salud, observada sobre todo en las primeras etapas del brote, han surgido señales de progreso.