Autoridades advirtieron que el 80% de los nuevos casos han surgido a través de cadenas de transmisión que aún son desconocidas

Inicio / Internacional / Contabilizan casi 1,000 muertos por brote de ébola en el Congo

Al menos 999 personas perdieron la vida a causa del brote de ébola que sacude a República Democrática del Congo.

Con base en datos oficiales emitidos este miércoles, la cifra del Ministerio de Salud congoleño muestra que casi 1,000 personas perdieron la vida de los 2,437 casos registrados.

El brote es distinto de la mayoría de los anteriores porque no hay vacunas ni tratamientos aprobados para el virus Bundibugyo que lo causa.

Esto causó más decesos a un ritmo más rápido que cualquier brote del que se tenga registro, incluido el de 2013-2016, considerado el peor, con más de 11,000 muertes de al menos 28,000 casos.

Autoridades advirtieron que el 80% de los nuevos casos han surgido a través de cadenas de transmisión desconocidas, lo que indica que el brote se está propagando más rápido de lo que los funcionarios sanitarios pueden rastrearlo.

La resistencia de la comunidad a los equipos contra el ébola, en particular a los que realizan entierros, también ha obstaculizado la respuesta. Según el jefe de Protección Civil en la provincia de Ituri, Robert Ndjalonga, es considerado como uno de los mayores desafíos del brote.

“El mayor desafío sigue siendo la resistencia o el rechazo absoluto de algunas comunidades a aceptar a los equipos de respuesta”.

Agresiones a instalaciones sanitarias obligan al desplazamiento

Dichas agresiones a instalaciones sanitarias y equipos de respuesta también obligaron a trabajadores de primera línea y organizaciones humanitarias a salir de algunas zonas.

El ataque puso en panorama los desafíos que enfrenta la respuesta en el este del Congo. En el territorio de Irumu, en Ituri, el administrador militar local describió recientemente el ébola como una amenaza mayor que la insurgencia de las Fuerzas Democráticas Aliadas.

Menos del 9% de los contactos previstos de casos confirmados están siendo monitoreados actualmente, muy por debajo del nivel necesario para contener el brote, según los centros de salud de África.