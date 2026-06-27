Según informó la Marina de Comercio del Reino Unido no se han registrado víctimas humanas, ni daño ambiental, solamente daños materiales

Inicio / Internacional / Buque petrolero sufre daños por impacto de un misil en Ormuz

Un petrolero comercial sufrió daños materiales este sábado tras ser alcanzado por un "proyectil no identificado" mientras transitaba por el estrecho de Ormuz.

Según informó la Marina de Comercio del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), el organismo británico de coordinación y vigilancia marítima, no se han registrado víctimas ni daños medioambientales hasta el momento.

El capitán de la embarcación civil notificó el impacto directamente a las autoridades británicas. De acuerdo con el último parte oficial de la UKMTO, el proyectil causó afectaciones estructurales en el puente de mando, aunque se confirmó que "todos los miembros de la tripulación se encuentran a salvo".

Las autoridades ya han iniciado una investigación formal para determinar el origen del ataque y el tipo de armamento utilizado. Mientras tanto, el organismo internacional emitió una alerta para la zona: