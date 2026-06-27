Inicio / Internacional / Buque petrolero sufre daños por impacto de un misil en Ormuz
Buque petrolero sufre daños por impacto de un misil en Ormuz
Según informó la Marina de Comercio del Reino Unido no se han registrado víctimas humanas, ni daño ambiental, solamente daños materiales
Por Carlos Nava | 27 Junio 2026
Un petrolero comercial sufrió daños materiales este sábado tras ser alcanzado por un "proyectil no identificado" mientras transitaba por el estrecho de Ormuz.
Según informó la Marina de Comercio del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), el organismo británico de coordinación y vigilancia marítima, no se han registrado víctimas ni daños medioambientales hasta el momento.
El capitán de la embarcación civil notificó el impacto directamente a las autoridades británicas. De acuerdo con el último parte oficial de la UKMTO, el proyectil causó afectaciones estructurales en el puente de mando, aunque se confirmó que "todos los miembros de la tripulación se encuentran a salvo".
Las autoridades ya han iniciado una investigación formal para determinar el origen del ataque y el tipo de armamento utilizado. Mientras tanto, el organismo internacional emitió una alerta para la zona:
"Se recomienda a los buques que transiten por la zona que lo hagan con precaución y que informen de cualquier actividad sospechosa".
Frágil situación en la región
Este nuevo incidente ocurre en un escenario de extrema volatilidad geopolítica. El ataque coincide con una reciente ola de hostilidades y bombardeos cruzados entre Estados Unidos e Irán, acciones que violan de forma directa el memorando de entendimiento que ambas potencias habían firmado el pasado 17 de junio.
Dicho acuerdo bilateral tenía como objetivo principal poner fin formal a las hostilidades y garantizar la reapertura segura del estrecho de Ormuz, una de las vías marítimas y energéticas más cruciales e importantes para el comercio de crudo a nivel global.