Reino Unido detiene buque petrolero por vínculos con flota rusa

Fuerzas armadas británicas detuvieron este domingo a un buque petrolero sancionado debido a que se sospecha que forma parte de la flota clandestina rusa.

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que la embarcación transporta petróleo en violación de las sanciones internacionales por la guerra de Moscú en Ucrania.

¿Cómo se dio la detención de esta embarcación petrolera presuntamente vinculada a Rusia?

Comandos de la marina británica descendieron en rápel desde helicópteros sobre el buque, el Smyrtos, en el canal de la Mancha, en lo que el Ministerio de Defensa del país calificó como “la primera operación de este tipo liderada por el Reino Unido”.

De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Defensa, esta embarcación será retenida y vigilada frente a la costa sur de Inglaterra para su investigación.

Operativo efectuado en 'estrecha coordinación' con Francia

Esta operación se llevó a cabo “en estrecha coordinación” con las autoridades francesas, que previamente interceptaron varios buques vinculados a la flota clandestina.

"Esta operación asesta otro golpe a Rusia y recuerda a quienes alimentan la guerra de Putin en Ucrania que no pueden esconderse", afirmó el primer ministro.

Se cree que Rusia está utilizando una flota de cientos de barcos para eludir las sanciones por su guerra contra Ucrania.

También las autoridades británicas señalaron que este tipo de operaciones “atacan directamente los recursos que sostienen la agresión de Rusia en Ucrania y reducen su capacidad de amenazar la seguridad en toda Europa y más allá”.

Ucrania agradece a Reino Unido por su 'determinación basada en principios'

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, dio las gracias a Starmer y al pueblo británico por su “determinación basada en principios”.

"Fue la arrogancia de Rusia, alimentada por los altos ingresos del petróleo y el gas, lo que allanó el camino para esta guerra, y cada decisión de los socios que priva a Rusia de dinero también limita la propia guerra. Europa necesita urgentemente tomar medidas legislativas para permitir no sólo la detención de petroleros y las restricciones a los envíos de petróleo, sino también la confiscación del petróleo que transportan", expresó el mandatario ucraniano en redes sociales.

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