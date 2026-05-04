EAU denuncia agresión iraní contra buque petrolero en Ormuz

Emiratos Árabes Unidos denunció un presunto ataque “terrorista iraní” contra un buque cisterna de la ADNOC mientras navegaba por el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

De acuerdo con autoridades emiratíes, la agresión se produjo mediante el uso de dos drones, sin que se reportaran personas heridas.

El Ministerio de Exteriores emiratí expresó su “enérgica condena” al ataque, al que calificó como una violación flagrante de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual protege la libertad de navegación y prohíbe ataques contra embarcaciones comerciales.

Asimismo, advirtió que este tipo de acciones representan una amenaza directa a la estabilidad regional y al flujo del comercio internacional.

Horas antes del pronunciamiento oficial, la agencia británica UKMTO alertó sobre un incidente en la zona.

Según su informe, un “proyectil desconocido” impactó un buque cisterna a unos 144 kilómetros al norte de Fujairah, sin precisar la bandera de la embarcación afectada.

El hecho se registró la noche del domingo, lo que coincide con la denuncia posterior de Emiratos.

Señalamientos contra Irán

El gobierno emiratí acusó directamente a la Guardia Revolucionaria iraní de utilizar el estrecho de Ormuz como un instrumento de presión económica.

“Esto constituye un acto de piratería y una amenaza a la seguridad marítima internacional”, señaló el comunicado oficial, que además exigió a Irán cesar de inmediato las hostilidades y reabrir completamente la ruta.

Respuesta iraní y control territorial

En paralelo, la Guardia Revolucionaria de Irán difundió un mapa que muestra las zonas que considera bajo su control dentro del estrecho.

El documento delimita áreas que conectan puntos estratégicos entre territorio iraní y ciudades emiratíes como Fujairah y Umm al Quwain, lo que refuerza su postura de dominio en la región.

Cabe señalar que el incidente ocurre a tres semanas del inicio de un alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, en un contexto donde ambas partes mantienen un bloqueo selectivo sobre el tránsito marítimo en la zona.

Por otra parte, el estrecho de Ormuz es clave para el suministro energético global, ya que por sus aguas circula aproximadamente el 20% del petróleo y gas que se comercializa en el mundo.

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