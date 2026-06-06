Irak rechaza versión sobre retención de petrolero en Ormuz

El Gobierno de Irak rechazó este sábado las versiones que señalaban que fuerzas de Estados Unidos habían retenido un buque cisterna que transportaba petróleo iraquí cerca del estrecho de Ormuz debido a presuntos pagos realizados a Irán por concepto de tránsito marítimo.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Petróleo calificó como falsas las informaciones difundidas sobre la supuesta detención de la embarcación y aseguró que las exportaciones petroleras del país se realizan conforme a los marcos legales internacionales vigentes.

La dependencia indicó que tanto el ministerio como la Compañía Estatal de Comercialización de Petróleo (SOMO) mantienen el compromiso de cumplir con todas las normas y regulaciones que rigen el comercio internacional de crudo y productos derivados del petróleo.

Exhortan a verificar la información

Las autoridades iraquíes hicieron un llamado a medios de comunicación y usuarios de redes sociales para corroborar los datos antes de difundirlos y consultar únicamente fuentes oficiales con el fin de evitar la propagación de información incorrecta.

El pronunciamiento se produjo en medio de las dificultades que enfrenta el comercio petrolero de la región debido a las restricciones en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de hidrocarburos a nivel mundial.

Caen export aciones petroleras iraquíes

De acuerdo con la actualización más reciente del Ministerio de Petróleo, las exportaciones de crudo de Irak registraron una disminución cercana al 90% en comparación con los niveles previos al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero en Irán.

La reducción se atribuye al impacto que han tenido las limitaciones al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que normalmente circula alrededor del 20% del petróleo comercializado en el mundo.

Las restricciones en esta vía marítima han afectado de manera significativa a varios productores de la alianza OPEP+, provocando una fuerte caída en los volúmenes de exportación de crudo.

Irak ocupa un lugar relevante dentro de la industria energética global al ser uno de los países fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el segundo mayor productor de petróleo del organismo, únicamente por detrás de Arabia Saudita.

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