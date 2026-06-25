Analistas mencionaron que alrededor de 125 embarcaciones cruzaron el estrecho petrolero hace una semana, frente a las 33 previamente registradas

Inicio / Internacional / Buques petroleros navegan por Ormuz pese a amenazas de Irán

Embarcaciones petroleras salieron del estrecho de Ormuz este jueves al emplear una nueva ruta promovida por una agencia marítima de Naciones Unidas, a pesar de las amenazas emitidas por Irán.

La Guardia iraní declaró que minó ese paso después de que Estados Unidos e Israel lo atacaran el 28 de febrero. Se ha avistado al menos una mina allí.

La apertura de un paso alternativo por la vital vía marítima aliviaría la presión sobre la economía mundial y eliminaría la principal fuente de influencia de Irán en las conversaciones de paz.

El tráfico por el estrecho ha aumentado, pero sigue muy por debajo de los niveles previos a la guerra.

Con la firma del memorando de entendimiento, Estados Unidos e Irán acordaron un período de 60 días para pulir los detalles. Sin embargo, el recrudecimiento de los ataques entre Hezbolá e Israel amenaza la tregua.

Grietas en tregua por ataques israelíes en Líbano

Una pausa en el fuego entre las fuerzas israelíes y Hezbolá que comenzó el domingo comenzó a mostrar grietas después de que Israel dijo que atacó a milicianos de ese grupo patrocinado por Irán.

Los barcos, encabezados por el Stoic Warrior, navegaron a lo largo de la costa de Emiratos Árabes Unidos y luego la de Omán, al pasar por la península omaní de Musandam bastante cerca de la costa.

Hace unos días, alrededor de 125 embarcaciones cruzaron el estrecho, frente a las 33 de la semana anterior, según la firma de datos y análisis marítimos Lloyd's List Intelligence.